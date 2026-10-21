Tres menores de 13 y 14 años habrían matado a un hombre durante robo de celular en Villavicencio

Un hombre de 36 años, identificado como Edwin Rojas, murió tras ser agredido con un arma blanca cuando, según las autoridades, intentaba defender a su esposa durante un presunto robo en el barrio El Rodeo, en Villavicencio.



Por el caso fueron aprehendidos tres menores de edad, dos de 14 años y uno de 13, lo que abrió un debate sobre las medidas que contempla la ley para los adolescentes involucrados en delitos graves.

¿Qué se sabe del homicidio en Villavicencio?

Los hechos ocurrieron en una calle del barrio El Rodeo, donde Edwin Rojas habría sido atacado por tres menores de edad que, según la información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, el coronel Elkin Corredor, pretendían robarle su teléfono celular.

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De acuerdo con el reporte conocido por Noticias Caracol, el hombre intervino para defender a su esposa y, durante el hecho, fue agredido con un arma cortopunzante. La lesión, que comprometió su pierna izquierda, fue de gravedad y terminó causándole la muerte.



Tras lo ocurrido, la Policía aprehendió a los tres adolescentes señalados de estar involucrados en el caso. Sin embargo, la situación jurídica de cada uno es diferente debido a sus edades, especialmente la del menor de 13 años.



Dos menores de 14 años serán judicializados

Según la información entregada por el secretario (E) de Gobierno de Villavicencio, Jhonny Moreno, los dos adolescentes de 14 años serán judicializados por los delitos de homicidio y hurto calificado.

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Por disposición de la Fiscalía y de la Policía de Infancia y Adolescencia, ambos fueron trasladados al centro para menores infractores El Yarí, ubicado en Villavicencio, donde permanecen mientras avanza el proceso correspondiente.

La situación del tercer menor, de 13 años, es distinta. Debido a que en Colombia los menores de 14 años son considerados inimputables penalmente, no puede recibir una sanción penal bajo las mismas condiciones que los adolescentes que ya cumplieron esa edad.

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Por lo tanto, el menor de 13 años quedó bajo la atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

Esta diferencia en el tratamiento legal de los menores involucrados ha generado inquietud entre los habitantes del sector, quienes reclaman que el caso tenga consecuencias y que se haga justicia por la muerte del hombre.

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Comunidad pide justicia por el asesinato

El caso provocó indignación entre familiares y vecinos de la víctima, quienes manifestaron su desacuerdo con la posibilidad de que la respuesta institucional para el menor de 13 años sea de carácter pedagógico y no penal.

La edad de uno de los adolescentes involucrados se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión, pues la comunidad cuestiona qué medidas pueden adoptarse cuando un menor de edad presuntamente participa en un hecho que termina con la muerte de una persona.

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En cuanto a los dos adolescentes de 14 años, se sabe que podrían recuperar la libertad al alcanzar la mayoría de edad, dependiendo de las condiciones y disposiciones aplicables a su proceso. No obstante, la situación jurídica de cada uno deberá establecerse conforme a las actuaciones de las autoridades competentes.