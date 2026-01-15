Don Jacobo, la popular pastelería que marcó a generaciones y ahora enfrenta proceso de liquidación

Hablar de la pastelería Don Jacobo es hablar, inevitablemente, del barrio San Francisco de Bucaramanga. En sus calles, lejos de vitrinas sofisticadas y grandes centros comerciales, comenzó a escribirse una historia marcada por el esfuerzo. Allí, Fanny Lastra, una mujer santandereana de origen humilde, decidió enfrentar las dificultades económicas sacando adelante a su familia a través de la repostería, con su pequeño negocio, conocido como la Casa del Ponqué.



En ese entorno creció Jacobo Álvarez, quien con el tiempo se convertiría en el rostro visible de la emblemática pastelería. Aunque desde niño estuvo rodeado de tortas y bizcochuelos, su camino fue por otro rumbo. Jacobo estudió Derecho y en 1985 se encontraba cursando una maestría en Ciencias Penales y Criminalística en Bogotá cuando el país vivió uno de sus episodios más dolorosos, la toma del Palacio de Justicia.

Ese hecho marcó profundamente su vida. “Ahí entendí que el derecho no era lo mío. Miré en retrospectiva mi vida y dije: lo mío siempre han sido las tortas, el mundo que mi mamá me enseñó”, contó para una entrevista realizada por el influencer conocido como @tatanfue.

Dejar una carrera profesional en ascenso no fue una decisión sencilla. Sin embargo, Jacobo se arriesgó. Regresó a Bucaramanga y, junto a su esposa y cofundadora del proyecto, decidió apostarle de lleno a la repostería. El primer paso fue un pequeño local llamado Postres y Ponqués. “Creo que tomé las dos decisiones más importantes de ese año: dejar el derecho y casarme con mi novia de toda la carrera ”, recuerdó el fundador.



Comenzaron con dos locales muy pequeños, ubicados cerca de zonas como el Palacio de Justicia, un lugar simbólico para Jacobo. Por allí pasaban antiguos compañeros de universidad que, según él mismo ha relatado, comentaban con ironía que había “dejado de estudiar una carrera para barrer pisos”.



Con el paso del tiempo, esas frases quedaron atrás, pues el crecimiento fue sostenido y, décadas después, Don Jacobo ha llegado a contar con más de 56 puntos de venta en diferentes ciudades de Colombia, consolidándose como una de las cadenas de pastelería más grandes e importantes del país.

De acuerdo con su página oficial, uno de los mayores aportes de la marca a la gastronomía nacional fue la creación de la Genovesa, hoy considerada un ícono de la repostería colombiana. Su historia se remonta a 1991, cuando Jacobo descubrió en México las tortas húmedas de tres leches, muy distintas a las tortas secas que predominaban entonces en Colombia.

Inspirado por esa experiencia, decidió experimentar durante años hasta lograr un producto adaptado al gusto local. “Inventamos un sabor, una presentación, una marca y una categoría que no existía”, ha afirmado. El proceso tomó cerca de cinco años, hasta que el público hizo ese “clic” en el paladar y convirtió a la Genovesa en un símbolo de celebración.

Con el tiempo, Don Jacobo amplió la línea de sabores, tradicional, red velvet, crema de whisky, chocolatosa, arequipe, mora silvestre, maracuyá y milhojas, entre otros. Cada torta se volvió parte de cumpleaños, matrimonios y reuniones familiares, conectando generaciones a través del sabor.



Don Jacobo entró en proceso de liquidación

Jacobo Álvarez ha sido instructor en escuelas de gastronomía, creador del Sweet Fair en Medellín, un evento pionero que reunió a exponentes de la pastelería, panadería y chocolatería, además de ser jurado en programas de televisión como El Desafío de Buddy, junto al chef internacional Buddy Valastro. También, participó como jurado en MasterChef Colombia.

Sin embargo, tras más de 40 años de trayectoria, la historia de Don Jacobo atraviesa un momento crítico, pues entró oficialmente en proceso de liquidación judicial simplificada, según lo ordenó la Superintendencia de Sociedades mediante el Auto 2026-06-000117 del 13 de enero de 2026. La decisión se tomó tras comprobar el incumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de continuar operando como negocio en marcha, bajo lo establecido en la Ley 1116 de 2006 y la Ley 2437 de 2024.

La noticia ha generado una profunda nostalgia, especialmente en Bucaramanga, donde miles de personas coinciden en que la Genovesa de Don Jacobo “es la mejor de Colombia”. Aunque la liquidación marca un punto de quiebre empresarial, la empresa ha dejado un parte de tranquilidad en su cuenta de Instagram.

"Seguimos y seguiremos endulzando a toda Colombia con nuestra genovesa única y original. ¡Tu marca preferida seguirá acompañando todas tus celebraciones! Continuaremos haciendo HISTORIA JUNTOS".

