Dos atentados sicariales en Barrancabermeja deja una persona muerta y dos heridas

La violencia volvió a estremecer a Barrancabermeja en menos de 24 horas, tras registrarse dos ataques sicariales que dejaron como saldo un hombre muerto y dos personas heridas. Los hechos, ocurridos en distintos sectores del puerto petrolero, han encendido nuevamente las alarmas entre la ciudadanía y las autoridades locales, que enfrentan un preocupante aumento en los casos de homicidio bajo esta modalidad.

El primer ataque se produjo en el sector conocido como Bombas de San Andrés, donde una pareja fue víctima de un atentado perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Luis Arturo López, quien recibió tres impactos de bala, y Zuley Pérez, con dos heridas de arma de fuego. Ambos fueron auxiliados por vecinos del sector y trasladados de urgencia a la Clínica Magdalena, donde permanecen bajo estricta observación médica. El pronóstico de ambos es reservado, según informaron fuentes médicas.



Hombre llegó gravemente herido a hospital de Barrancabermeja y murió

Horas más tarde, en el barrio El Danubio, se presentó el segundo hecho violento. Un hombre herido llegó por sus propios medios hasta el puesto de salud del sector, buscando atención médica. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido de inmediato a la Clínica Magdalena, donde falleció poco después de ingresar. La víctima fue identificada como Kevin Machuca, de 23 años. Las autoridades no han revelado más detalles sobre su identidad ni sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación de ambos casos, con el objetivo de establecer si existe relación entre los dos ataques o si se trata de hechos aislados. No se descarta que los atentados estén vinculados a ajustes de cuentas entre estructuras criminales que operan en la ciudad, especialmente en zonas donde se ha reportado presencia de bandas dedicadas al microtráfico y extorsión.



Cifra de víctimas por sicariato en Barrancabermeja aumenta a 112

Con estos nuevos casos, la cifra de víctimas por sicariato en Barrancabermeja asciende a 112 en lo corrido del año 2025, una estadística que preocupa a las autoridades locales y a la comunidad. Líderes sociales y habitantes de los barrios afectados han manifestado su temor ante el incremento de la violencia, y han exigido mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la criminalidad.



Por su parte, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que colabore con las investigaciones, proporcionando información que permita identificar y capturar a los responsables. Se ha habilitado una línea de atención para recibir denuncias anónimas, y se anunció el refuerzo de patrullajes en las zonas más afectadas por hechos violentos.

La situación de seguridad en Barrancabermeja continúa siendo crítica, y los recientes ataques sicariales evidencian la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y control. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan justicia, y la ciudad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL