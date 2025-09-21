En vivo
COLOMBIA  / Dos atentados sicariales en Barrancabermeja deja una persona muerta y dos heridas

Dos atentados sicariales en Barrancabermeja deja una persona muerta y dos heridas

En uno de los atentados, una pareja fue atacada con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en moto. El pronóstico de ambos es reservado, según informaron fuentes médicas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de sept, 2025
Dos atentados sicariales en Barrancabermeja deja una persona muerta y dos heridas
