Duro golpe a disidencias de las Farc: cayó responsable de atentado en Amalfi y otros tres criminales

El presidente Gustavo Petro y el director de la Policía Nacional, General Carlos Fernando Triana Beltrán, confirmaron que cayeron cuatro miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc. Uno de ellos, de acuerdo con las autoridades, es alias Guillermino o 'Zarco', principal explosivita de la organización criminal, quién además sería el responsable de atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías.

"Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano. Combate en Campamento, Antioquia. Ramón y Guilermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva. ¿Había otra opción? sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", escribió el presidente Petro.

Por su parte, la Policía informó que alias Guillermino fue quien realizó la preparación y activación del campo minado que afectó el helicóptero. Por él se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos, al igual que por alias Barbas y alias Manuel Guaricho. Además, entre los abatidos estaría alias Román, cabecilla de la comisión.



La operación se llevó a cabo en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento (Antioquia), lugar donde además se incautó una importante cantidad de material bélico, explosivos y elementos de intendencia de los criminales. El operativo contra el frente 36, al mando de alias Calarcá, continúa en desarrollo.



Así fue el ataque en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías

Varios videos en redes sociales mostraron que la aeronave cayó en picada tras el impacto del dron. "El hecho comenzó a ser noticia a eso de las 10 de la mañana. A las 11:30 a. m. nos reportan que el grupo de erradicadores de la Policía Nacional, que estaba en la zona, había sido evacuado por un helicóptero de la misma entidad y que ese helicóptero había sido afectado por un dron, lo que propinó finalmente su caída", dijo en su momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en entrevista con Noticias Caracol.

El gobernador Rendón añadió que para él no fue claro "cómo la fuerza pública tardó tanto para llegar allí, recuperar los cuerpos de los uniformados, para rescatar a los heridos. Nosotros no comprendemos cómo 30 bandidos, que es lo que presumimos están delinquiendo allí, nos pusieron en jaque". En el atentado también resultaron tres uniformados heridos.

El funcionario también mencionó que la larga espera también habría incidido en la muerte del último capitán que falleció. "Como la fuerza pública tardó casi 24 horas en llegar al sitio, el capitán que se mantuvo con vida hasta que fue trasladado pues, finalmente, falleció. Una larga noche en la que tuvo que esperar él y otros tres compañeros sin que llegara el Ejército, la Policía o la Fuerza Aérea. (...) Acá lo que hubo fue o una falta de determinación y liderazgo para recuperar a los policías muertos y heridos o una negligencia abrumadora", agregó para este noticiero.

