Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Duro golpe a disidencias de las Farc: cayó responsable de atentado en Amalfi y otros tres criminales

Duro golpe a disidencias de las Farc: cayó responsable de atentado en Amalfi y otros tres criminales

El presidente Petro confirmó la noticia en su cuenta de X. Entre los criminales que cayeron está alias Guillermino, uno de los responsables del asesinato de 13 policías el pasado 21 de agosto.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:15 p. m.
Alias Guillermino, uno de los responsables de atentado en Amalfi, Antioquia.
Alias Guillermino, uno de los responsables de atentado en Amalfi, Antioquia.
