En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025: epicentro y magnitud

Reportan temblor en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025: epicentro y magnitud

El evento sísmico tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros, característica que puede hacer perceptible el temblor en zonas cercanas, según el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Reportan temblor en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025: epicentro y magnitud
Reportan temblor en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025 -
SGC - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad