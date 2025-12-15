Reportan temblor en Colombia hoy 15 de diciembre de 2025: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor en Colombia hoy en la mañana de este lunes, 15 de diciembre de 2025. El sismo se registró en el departamento de Magdalena, con epicentro en el municipio de El Piñón, y tuvo una magnitud de 2.6 en la escala de Richter. Aunque se trata de un movimiento leve, la información oficial indica que fue superficial, lo que significa que se originó a menos de 30 kilómetros de profundidad, característica que puede hacer perceptible el temblor en zonas cercanas.

El reporte del SGC señala que el sismo ocurrió a las 07:24:52 hora local (12:24:52 UTC), y fue registrado por 29 estaciones de monitoreo sísmico. Estos son algunos datos del sismo, los cuales fueron compartidos por el Servicio Geológico Colombiano:



Epicentro: El Piñón, Magdalena

Magnitud: 2.6

Profundidad: Superficial (menor a 30 km)

Hora local: 07:24:52 (hora UTC: 12:24:52)

Latitud: 10.23°

Longitud: -74.58°

Municipios cercanos: Zapayán (Punta de Piedras) a 17 km, Chibolo a 23 km, Concordia a 28 km

El SGC también reportó parámetros técnicos como un RMS de 0.8 segundos y un Gap de 140°, indicadores que hacen parte del análisis de calidad del registro sísmico.



¿Por qué hay temblores en Magdalena?

El departamento de Magdalena, ubicado en la región Caribe, no es la zona más sísmicamente activa del país, pero sí presenta movimientos ocasionales debido a la interacción de placas tectónicas y fallas locales. Colombia está situada en el límite entre la placa Suramericana y la placa de Nazca, lo que genera actividad sísmica en varias regiones. Aunque los sismos más frecuentes y de mayor magnitud se concentran en el suroccidente (Nariño, Cauca) y en el centro (Santander), la región Caribe también puede experimentar temblores leves.

Según el Servicio Geológico Colombiano, los sismos superficiales, como el registrado hoy, suelen ser más perceptibles en áreas cercanas al epicentro, incluso si su magnitud es baja. Esto se debe a que la energía liberada se encuentra más próxima a la superficie.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL