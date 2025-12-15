En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Policía de Tránsito explica qué pudo pasar con bus que transportaba a jóvenes del Liceo Antioqueño

Policía de Tránsito explica qué pudo pasar con bus que transportaba a jóvenes del Liceo Antioqueño

La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, en diálogo con Noticias Caracol, explicó la hipótesis que manejan las autoridades sobre el siniestro en Remedios, Antioquia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Accidente de bus en Antioquia dejó 17 muertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad