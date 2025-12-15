Policía de Tránsito explica qué pudo pasar con bus que transportaba a jóvenes del Liceo Antioqueño

La conmoción y el luto embargan al municipio de Bello, Antioquia, tras el devastador accidente ocurrido el domingo 14 de diciembre de 2025, cuando un bus que regresaba de una excursión de grado con 40 recién egresados del Liceo Antioqueño se accidentó a la altura de Remedios.

El saldo trágico, confirmado por las autoridades, es de 17 personas muertas y 20 heridas. La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, envío un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas del siniestro vial. “Pierden la vida unos jóvenes con toda una vida por delante. Es doloroso. Lo digo como autoridad de tránsito y madre”, lamentó.



¿Hubo un microsueño del conductor?

Una de las primeras hipótesis que están bajo la lupa de los investigadores del siniestro es un posible microsueño por parte del conductor del bus, Jonhatan Taborda, quien es uno de los 17 fallecidos en la tragedia. A propósito de este tema, la general Blanco

señaló que un grupo élite de reconstrucción de accidentes está a cargo de las pesquisas y que todavía no se ha confirmado la causa.



Las primeras acciones que se tomaron son los análisis de la carretera y la infraestructura, para luego lanzar una hipótesis preliminar, la cual está en construcción, pero ya hay un avance. “Estamos hablando de una distracción en la conducción. Esto tiene que ver con la forma de la vía debido a que es una calzada recta y en pendiente”, explicó la general Blanco.



La Policía de Tránsito dijo que no se descarta un posible microsueño, pero también se suman otros factores, como que el conductor estuviera revisando el celular o se distrajera conversando con alguien. “Descuidó por un instante su ruta, su objetivo como tal que es estar al frente en la ruta”, explicó.

Otra de las acciones por parte de las autoridades son las entrevistas a los sobrevivientes de la tragedia, para que detalles qué recuerdan de los momentos previos al accidente. “De acuerdo con estas declaraciones se podrá tener una hipótesis final”, añadió Blanco en diálogo con Noticias Caracol.

Respecto al bus, las autoridades de tránsito hicieron las verificaciones de sus papeles, anotando que tenía sus pólizas, Soat y revisión técnico mecánica al día.



Revelaron lista de personas fallecidas

Desde la noche del domingo, amigos y vecinos del municipio de Bello se acercaron a las instalaciones del Liceo Antioqueño, donde hace solo 15 días se graduaron los jóvenes que fallecieron. En un acto simbólico, dejaron sobre sus pupitres sus fotos con toga y birrete, además decoraron con velas y flores.

Los cuerpos de las víctimas son trasladados hacia Medellín para que sus familiares les despidan en las próximas horas.



Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Johnatan Alexander Taborda (Conductor)

Uno de los jóvenes que sobrevivió al siniestro ya narró algunos de los dolorosos momentos del accidente. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, contó que en un diálogo con el adolescente le informó que, tras caer al abismo y resultar ileso, subió en busca de ayuda y dio aviso de la tragedia. “Hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer”, dijo el mandatario.

También comentó que al momento del siniestro "todos estaban durmiendo”. De hecho, otro joven comentó que "venía dormido. De un momento a otro sentí los gritos y no recuerdo más”.

