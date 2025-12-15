Las fotos de cada uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño muertos en accidente de bus

El municipio de Bello se encuentra devastado tras el trágico accidente vial que cobró la vida de 17 personas, incluyendo a 16 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años. Las víctimas regresaban de una excursión de grado en Tolú y Coveñas. El siniestro, ocurrido en la vía Segovia-Remedios, dejó también 20 heridos que están siendo atendidos en centros asistenciales.



La magnitud de la tragedia se centra en la imagen de los 16 estudiantes fallecidos, cuyas fotografías han sido pegadas en las sillas de su colegio, creando un "santuario" para honrar a los jóvenes. Estos 16 alumnos formaban parte de los 207 estudiantes que se graduaron.

Entre los jóvenes que perdieron la vida estaba Mariana Upegui Escobar, quien había logrado ingresar a la Universidad de Antioquia y tenía "muchos sueños, demasiado", dijo en Noticias Caracol María Alejandra Ospina, familiar. Mariana soñaba con ser periodista, abogada o estudiar literatura, y era descrita como "una niña hermosa, inteligente, llena de vida". Sus familiares, que esperaban el traslado del cuerpo en Medicina Legal de Medellín, describieron la información recibida como "demasiado confusa".



Habla joven que salió ileso

Mientras 20 personas resultaron heridas, un joven sobreviviente que salió milagrosamente ileso y fue el primero en salir del bus volcado, logró avisar a las autoridades y rogar por ayuda. Su testimonio es clave para entender el momento del impacto. Según el gobernador de Antioquia, el joven relató: “Él nos contó que prácticamente no se dieron cuenta”. La razón, según su relato, es que “venían todos dormidos”.

El panorama en el lugar del siniestro era de absoluto horror, según Carlos Mario Galeano, padre de un sobreviviente, quien describió la escena: “Ver todo esa forma del accidente tan horrible, como quedó eso allá y ver los niños ya muertos, porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos”.



¿Por qué se accidentó bus de estudiantes en Antioquia?

Las causas del accidente siguen siendo investigadas por las autoridades antioqueñas. La Policía de Tránsito y Transporte destacó a un grupo élite de reconstrucción de accidentes para analizar el lugar de los hechos, que es una calzada recta pendiente ascendiente.



La principal hipótesis preliminar que manejan las autoridades apunta a una distracción en la conducción. La general Claudia Susana Blanco, directora de tránsito y transporte, explicó que esta desatención cubre diversos escenarios: “Puede tener diferentes aspectos entre ellos puede estar incluso el microsoño que usted indicaba inicialmente Puede ser que la persona revisó el celular estaba conversando con alguien giró su cabeza descuidó por un instante su ruta su visión su objetivo como tal que es estar viendo al frente de la ruta”.



A pesar de que el microsueño (o distracción) por parte del conductor, Johnatan Alexander Taborda, quien también falleció, es la hipótesis inicial, los familiares de las víctimas han mencionado la suposición de que el bus pudo haberse quedado sin frenos o que tuvo fallas mecánicas.

Respecto al estado del vehículo, las autoridades confirmaron que la documentación estaba en regla. El bus, adscrito a una empresa de turismo especializado, contaba con tarjeta de operación, pólizas, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes hasta el 12 de diciembre de 2026.

La excursión de grado fue organizada de forma privada, por parte de los estudiantes, con un operador turístico. La Secretaría de Educación y la rectora del Liceo Antioqueño no tenían conocimiento del viaje. Dada la conmoción, se está organizando ayuda psicosocial para la comunidad en general, incluyendo familiares, docentes y jóvenes, muchos de los cuales tenían una "cercanía bastante fuerte" con los compañeros que partieron.



Lista de fallecidos en accidente de estudiantes

La Alcaldía de Bello confirmó la lista de las 17 víctimas mortales tras el accidente de tránsito de los estudiantes del Liceo Antioqueño:



Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Johnatan Alexander Taborda (Conductor)

Ya se habían graduado - Redes sociales

Lista de heridos del accidente en Antioqia

Un total de 20 personas continúan siendo atendidas en hospitales:



Nicolás Ochoa Vahos, 18 años Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años David Rúa Vallejo, 18 años Juliana Álvarez Correa, 18 años Santiago Galeano Quintero, 16 años María Sofía Posso Gómez, 17 años Katherine Mira Zapata, 16 años Samuel Marín Agudelo, 16 años Jimena Londoño Sánchez, 16 años Erik Cañaveral Ospina, 17 años Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años Nicolás Gallego Ramírez, 16 años Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años Samuel Cortés Largo Miguel Ángel Román, 17 años Miguel Ángel Carvajal, 17 años Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años Hernán Montalvo Sierra Ana Isabel Pulgarín Karol Juliana Patiño

Las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar las causas reales del accidentes. Mientras tando, las familias de las víctimas mortales están a la espera de que Medicina Legal les entregue los cuerpos para realizarles sepultura, de acuerdo con sus creencias.

