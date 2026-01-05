Teniente del Ejército fue capturado por poner en peligro su pelotón durante desplazamiento nocturno

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial dio a conocer los detalles de la captura de un teniente del Ejército Nacional después de que, al parecer, puso en riesgo a su tropa durante un desplazamiento nocturno. El uniformado fue acusado de varios cargos por los deberá responder ante la entidad de justicia militar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La Justicia Penal Militar y Policial es la entidad responsable de investigar, juzgar y sancionar las “conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el servicio”. Los hechos en los que está relacionado el teniente del Ejército se registraron en la noche del pasado 30 de diciembre de 2025 y madrugada del día siguiente.



Lea: JEP imputa responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por genocidio de la UP



¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con el comunicado de la Unidad Administrativa de Justicia Penal Militar, el "teniente del Ejército Nacional, agregado operacionalmente al Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París, con sede en San José del Guaviare, y quien se desempeñaba como comandante de pelotón, habría reportado de manera irregular el desplazamiento nocturno de la tropa hacia unas coordenadas previamente fijadas por su superior".



Las autoridades establecieron que el oficial se encontraba a más de 1.600 metros del punto indicado por sus superiores, lo que fue una clara desatención de las órdenes recibidas y puso en riesgo la vida y la integridad del personal bajo su mando. "El 31 de diciembre de 2025, el comandante del Batallón de Infantería de Selva No. 19 Joaquín París realizó la captura en flagrancia del oficial, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía 2210 Especializada", agregaron.

Publicidad

Se legalizó la captura del teniente y se le imputaron los delitos de desobediencia y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados. El Juzgado 1739 Penal Militar de Control de Garantías (JPMP) le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario al uniformado mientras avanza su proceso.

Lea: Exmilitares colombianos entre los sancionados por EE. UU. por reclutamiento para guerra de Sudán



Condenan a dos suboficiales por abandonar puesto mientras custodiaban a expresidente de Colombia

El pasado mes de octubre, Justicia Penal Militar y Policial dio detalles de la condena de dos suboficiales por los delitos de desobediencia y abandono del puesto. Los uniformados cumplían sus servicio como parte del dispositivo del seguridad del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos. "La sentencia se dio luego de que los implicados aceptaran su responsabilidad ante el material probatorio presentado por la Fiscalía. Los hechos, ocurridos en marzo de 2024 en Bogotá, se relacionan con la alteración no autorizada de los turnos de servicio".

Publicidad

La investigación de la Fiscalía Penal Militar y Policial demostró que uno de los suboficiales, además de modificar el turno sin permiso, se presentó bajo los efectos del alcohol. "Por esta conducta, fue condenado a 13 meses de prisión por desobediencia y abandono del puesto. El otro suboficial, por cambiar su turno de forma arbitraria, recibió una pena de 12 meses de prisión por el delito de desobediencia", enfatizó la unidad de justicia.