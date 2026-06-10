El conmovedor adiós de la Policía a Milagros, una bebé que fue encontrada entre la basura en Pereira

La historia de una bebé encontrada entre bolsas de basura en un sector de la ciudad de Pereira ha conmovido a la comunidad. El ser de tan pocos días de existencia fue hallado sin vida y abandonado. Su caso no solo movilizó a los ciudadanos, sino también a la Policía Nacional, institución de donde surgió un gesto humanitario que motivó una caravana de sirenas para acompañarla y darle cristiana sepultura.

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La pequeña fue encontrada sin vida en la madrugada en el sector Perla del Sur, envuelta entre telas y residuos. El hallazgo conmocionó a la comunidad pereirana y alertó a las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones para establecer cómo falleció la bebé y quiénes serían los responsables de este hecho.



Aunque las indagaciones avanzaban, el cuerpo de la pequeña permanecía a la espera de ser reclamado por algún familiar. Pasaron varias semanas, pero nadie acudió a las instalaciones de Medicina Legal para recibir sus restos. Para las autoridades era triste ver que nadie visitaba a la niña, salvo los uniformados y los encargados de la investigación.



Mientras pasaba el tiempo, la teniente coronel Laura Lesly Cruz Carreño, comandante operativa de la Policía Metropolitana de Pereira, estuvo pendiente del avance de la investigación desde que conoció la historia, pero también de la situación de la bebé. Ante la ausencia de un doliente, la oficial tuvo la iniciativa de realizar un gesto humanitario para despedir a la niña, propuesta que fue respaldada por la institución y por los fiscales de la seccional Risaralda, quienes autorizaron la entrega del cuerpo.

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La oficial relató que también es madre y aseguró que, en medio de la conmoción, no se debería justificar ni juzgar a la persona que pudo haber atravesado una situación tan difícil. “Hay sentimientos encontrados; yo, como mamá, me levanto todos los días para proteger a mis bebés”, expresó. “No sabemos qué estaba viviendo la mamá para tomar esta decisión”.

“Para nosotros es un reto casi personal, porque soy padre de familia y este momento para nosotros es muy triste”, declaró el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.



Con el propósito de no dejar el caso en el anonimato, la bebé recibió un nombre para reconocer su existencia y honrar su memoria: Milagros. Luego se asumió el proceso de brindarle una despedida digna a través de la coordinación de sus exequias.

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Este 9 de junio fue el día de darle sepultura a la bebé. En Pereira, una caravana integrada por miembros de la Policía Nacional recorrió las calles con sus sirenas encendidas, acompañada por ciudadanos que se sumaron al homenaje. La presencia de tantos uniformados no obedecía a la visita de un alto dignatario, sino al respetuoso acto de despedir a Milagros en una emotiva ceremonia.

El recorrido finalizó en la tarde del lunes 9 de junio, cuando la caravana llegó al cementerio La Ofrenda, donde se realizaron las honras fúnebres. A pesar de su corta existencia, Milagros fue merecedora de pasillos de honor conformados por integrantes de la Cívica Infantil y Juvenil y miembros de la fuerza pública, quienes acompañaron la sentida ceremonia para brindarle dignidad a una bebé que fue encontrada entre los desechos, el frío y el abandono.

Aunque ya recibió sepultura, la investigación continúa para identificar a los responsables de este caso.

Hasta ahora se han analizado 500 horas de video y 100.000 números telefónicos. El coronel Ochoa confía en que pronto habrá respuestas y surgirán pistas clave para dar con los responsables de este hecho.

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María Paula Rodríguez Rozo

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