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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Funcionarios de Hospital La María, en Medellín, dejan paciente abandonado en la calle: entidad habla

Funcionarios de Hospital La María, en Medellín, dejan paciente abandonado en la calle: entidad habla

La entidad se pronunció por lo sucedido y contó que se tomaron medidas administrativas, además de qué sucedió con el paciente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Funcionarios del Hospital La María, en Medellín, dejaron a paciente abandonado en la calle
Hospital La María -
Redes sociales

Imágenes publicadas en redes sociales muestran cómo dos funcionarios del Hospital La María, en Medellín, dejaron abandonado a un paciente a las afueras del centro médico. En fotos y videos compartidos por usuarios de redes sociales se ve a la víctima recostada en el piso. Ante esto, la entidad se pronunció e indicó que el paciente fue devuelto al hospital tras el episodio.

“Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones el sábado 6 de junio. Ante esta situación, ofrecemos una disculpa pública e institucional, primordialmente al paciente afectado en su dignidad y a sus familiares, así como a toda la comunidad, usuarios y ciudadanos. Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, indicó el Hospital La María.

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Agregó que, “desde el momento en que tuvimos conocimiento de lo sucedido, activamos las investigaciones internas correspondientes y adoptamos las medidas administrativas pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Informamos además que minutos después el paciente fue ingresado nuevamente a nuestras instalaciones y desde el mismo momento se encuentra bajo el cuidado, la protección y el monitoreo de nuestro equipo médico. Este acontecimiento nos obliga a fortalecer aún más nuestras estrategias de humanización, manejo de crisis y prevención de la violencia en los entornos de atención, especialmente en aquellos casos de alta complejidad clínica, emocional y social que representan desafíos importantes para pacientes, familias y equipos de salud”.

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Finalmente, la entidad de salud dijo que se “rechaza cualquier forma de maltrato o violencia, venga de donde venga, y reafirmamos nuestro compromiso con la vida, la protección de la dignidad, la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen parte de nuestro entorno asistencial, es decir de los usuarios y el personal de salud”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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