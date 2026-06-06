El mensaje de Verónica Alcocer a Antonella Petro tras lo ocurrido con James Rodríguez

La polémica que surgió en redes sociales por el encuentro entre Antonella Petro y James Rodríguez durante la despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 parece haber quedado atrás. Luego de que la joven compartiera un video expresando su admiración por el capitán de la Tricolor y de que el futbolista respondiera en privado a ese mensaje, Verónica Alcocer también decidió pronunciarse.



A través de un comentario en un video publicado por la joven en el que mostró la respuesta del centrocampista, Alcocer destacó las palabras de su hija y resaltó el llamado a la unidad que esta hizo en medio de la controversia generada tras el evento oficial realizado el pasado 4 de junio.

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“Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias hija”, escribió la mamá de Antonella Petro.

La joven no tardó en responder al mensaje de su madre y le expresó su cariño. “Y yo orgullosa de ser tu hija”, contestó.



La polémica que involucró a Antonella Petro y James Rodríguez

La situación se originó durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia antes de su viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026.



En las imágenes de la transmisión oficial se observó el momento en que los jugadores saludaban al presidente Gustavo Petro y a su hija Antonella. Cuando llegó el turno de James Rodríguez, la joven le estrechó la mano y le pidió una fotografía. Sin embargo, el futbolista continuó su recorrido para saludar al mandatario.

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El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales interpretaron el momento como un desaire hacia la hija del presidente.

Ante los comentarios que comenzaron a multiplicarse en internet, Antonella decidió publicar un video para explicar cómo vivió aquel instante y, al mismo tiempo, expresar el respeto y admiración que siente por el capitán de la Selección Colombia.

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El video con el que Antonella defendió a James

En la grabación, la joven se presentó como una apasionada seguidora del fútbol y recordó varios momentos que marcaron su infancia como hincha de la Tricolor.

“Me presento: soy Antonella, tengo 17 años y soy la fan número 1 de la Selección Colombia”, afirmó al inicio del video.

También recordó el impacto que tuvo en ella el histórico gol de James Rodríguez frente a Uruguay durante el Mundial de Brasil 2014.

“El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial del 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea, nunca lo olvidaré”, expresó.

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Antonella compartió además imágenes de un encuentro que tuvo con el futbolista cuando era niña y explicó que por esa admiración quiso aprovechar la ceremonia para pedirle una fotografía. “Eres mi héroe, mi referente”, señaló.

La joven aseguró que, lejos de sentirse molesta, la experiencia de haber saludado al jugador fue especial para ella. “Cuando me diste la mano —por dentro, aunque no pareciera por fuera— sí colapsé un poco”, relató.

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La respuesta de James Rodríguez

El mensaje de Antonella recibió posteriormente una respuesta del propio James Rodríguez, quien agradeció las palabras de apoyo y se mostró dispuesto a cumplir el deseo de la joven.

“Esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?”, le escribió el futbolista.

En el mismo mensaje, el 10 de la Selección hizo un llamado a respaldar al equipo nacional en esta etapa previa al Mundial.

“Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto. PD: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, agregó.

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En la descripción del video la joven comentó: "Casi me da un infarto", en referencia al mensaje de James Rodríguez. Además, la joven ´pidió dejar atrás las divisiones y acompañar a la Selección Colombia durante su participación en la Copa del Mundo.

“A nuestra Selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país”, manifestó.

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Las reacciones al video también estuvieron acompañadas de mensajes de apoyo hacia Antonella Petro. Varios usuarios resaltaron su respuesta frente a la controversia y el llamado a respaldar a la Selección Colombia por encima de las diferencias.

"Muy bien, Antonella. Eres ejemplo de humildad, respeto, amor y resiliencia para todos en Colombia. Así se construye país desde el corazón, no con odio", comentó un internauta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co