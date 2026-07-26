Petro se refirió a revelaciones sobre supuesta red de corrupción que lideraría Juliana Guerrero

La investigación de la revista Semana ha revelado un presunto entramado de corrupción y tráfico de influencias liderado por las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, quienes, a pesar de no ocupar cargos oficiales en el gobierno en ciertos periodos, habrían gestionado la adjudicación de contratos públicos a cambio de millonarias coimas.

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Según la denuncia, la supuesta red operaba bajo un esquema de cobros establecidos para empresarios interesados en obtener contratos con los ministerios del Interior y de Vivienda. Se reveló que, al parecer, las hermanas cobraban un millón de pesos por la primera cita y luego 200 millones de pesos por la gestión de cada contrato ante el gobierno. Además de un 10% del valor total del proyecto una vez que este fuera adjudicado.

Proyectos comprometidos y evidencias

Los testimonios y chats publicados por Semana indican que las hermanas prometían gestionar proyectos como la instalación de cámaras de seguridad con el Ministerio del Interior, la construcción de un acueducto en el Cesar y planes de mejoramiento de vivienda en diversos municipios. Las pruebas recolectadas incluyen chats de WhatsApp donde Verónica Guerrero, supuestamente, entregaba reportes en tiempo real sobre el estado de los procesos. Los pagos, en ocasiones, se habrían realizado en efectivo a través de un tercero identificado como David Tres Palacios, quien es cercano a las hermanas.



Los empresarios afectados aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos, pero denuncian haber sido estafados, ya que los contratos nunca se cumplieron.

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Reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, a través de una reacción en X, les pidió a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica denunciar a los empresarios que, según las revelaciones de la revista Semana, habrían entregado dineros para ser favorecidos con la entrega de contratos en los ministerios del Interior y de Vivienda.

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“Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia. El cometido de los empresarios no se cumplió porque mi gobierno ha construido barreras contra la corrupción. Espero que fuertes”, mencionó el mandatario, quien está acabando su periodo presidencial.

En otras voces, como la de Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social, señalan que lo que publica la revista Semana, con esas pruebas y esos chats, es “escandaloso, grosero y asqueante”. “No vamos a tapar el sol con una mano, no vamos a ser tibios desde la izquierda con esas prácticas, porque precisamente nosotros fuimos invitados a un proyecto que tenía como objetivo cambiar este país, cambiar las costumbres, políticas, luchar contra la corrupción”, indicó.

Mientras que Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, manifestó que espera que estas pruebas se investiguen con celeridad. “Estas nuevas pruebas le hacen un gran daño a nuestro proyecto progresista”, detalló.

En tanto, la congresista Jennifer Pedraza recordó que el proceso que adelanta la Fiscalía contra Juliana Guerrero, quien ya estaba bajo la lupa debido a un escándalo previo por títulos académicos falsos.

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De hecho, en abril de 2026, la Fiscalía le imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público al intentar acceder al Viceministerio de Juventudes con documentos falsificados de tecnóloga y contadora.

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