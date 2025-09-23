El último mensaje de Regio Clown antes de su desaparición y posterior hallazgo muerto junto a B-King

En redes sociales quedó el último rastro de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ caleño Jorge Luis Herrera, conocido en el mundo artístico como Regio Clown, quienes estuvieron entrenando el 16 de septiembre en un gimnasio en la zona de Polanco, una de las colonias más prestigiosas del estado, dos días después de un show al que B-King había sido invitado para promocionar su música.

Seis días después de su desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que los perfiles de los músicos de 31 y 35 años de edad coincidían con dos personas encontradas muertas el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Mientras sus familiares no perdían la esperanza, fueron llamados a diligencia para reconocer los cuerpos. Efectivamente, eran los dos jóvenes colombianos.

Regio Clown y B-King fueron encontrados en la colonia San Pedro Barrientos en el Estado de México, a 30 minutos de la colonia Polanco, en donde fueron vistos por última vez. Tenían fuertes signos de violencia, las manos atadas y una firma que correspondería a la Familia Michoacana, organización criminal.



¿Qué es la Familia Michoacana?

La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana con presencia principalmente en los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Surgió en los años 1980 como un grupo de autodefensas, pero con el tiempo se transformó en un cártel dedicado al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero. En la actualidad, opera bajo el nombre de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.

Este grupo ha sido señalado por traficar fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia Estados Unidos y por utilizar métodos violentos como drones con explosivos, asesinatos y amenazas para controlar territorios. En febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. la designó como Organización Terrorista Extranjera.

Además de sus actividades de narcotráfico, la Familia Michoacana ha sido vinculada con la minería ilegal y el tráfico de armas. Su estructura familiar facilita el control de operaciones criminales y sus líderes enfrentan sanciones y recompensas millonarias por parte del gobierno estadounidense. La organización es considerada una de las más violentas y activas en México.



¿Qué dijo Petro sobre asesinato de B-King y Regio Clown?

Tras la confirmación del asesinato de los dos artistas colombianos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X, lamentando la muerte de los jóvenes y señalando a la guerra contra las drogas como responsable, pues, según él, fortalece las mafias internacionales: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos".

Agregó que "mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.



“Hay que estar atentos todos los días”: Regio Clown

A través de sus redes sociales, Regio publicó un mensaje en donde expresó que hay que "cuidarse" de personas que quieran hacerdaño: “Mire este hermoso cielo que nos regala Dios. Qué belleza, qué hermoso día. Gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas y también por las negativas, que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa y que no todas las personas vienen con buenas intenciones”.

Agregó el artista caleño que “siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo como tener al lado personas que se maquillan de una cara de bondad. Al final, estas personas buscan un beneficio propio. Muchas veces, la mentira viene disfrazada de sonrisas”.

Por último, el DJ manifestó que “tenemos que estar alertas. Aprendan de la soledad. Yo conviví mucho rato con mi soledad y les cuento que eso me enseñó a tener esas barreras y esa alerta para poder identificar esas energías que son los causantes de muchas de tus cosas no se den y muchas de tus cosas no fluyan. Queramos a esas personas porque tenemos que tener ese amor, ese perdón, pero mantengámoslas muy lejos. Buen día, bendiciones y muchísimo amor”.

EL ÚLTIMO MENSAJE DE REGIO CLOWN ANTES DE DESAPARECER

