Eln dice que encontró cuerpo de Camilo Torres y verificó su identidad

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) aseguró a través de un comunicado que encontró los restos de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y guerrillero, quien murió en 1966. El grupo guerrillero exige que dichos restos sean dejados en la Universidad Nacional, pues allí el religioso fundó la Facultad de Sociología.



"Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria. Este acontecimiento de tal dimensión histórica ni debe ser desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno.", indicó la guerrilla.

Cabe recordar que, en el año 2016, como un gesto de paz el expresidente Juan Manuel Santos ordenó buscar los restos del cura para entregarlos a su familia.



¿Quién fue Camilo Torres Restrepo?

Para el Eln, Camilo Torres encarna la figura del guerrillero sacrificado en cuya memoria se plasma la frase de batalla de todas las guerrillas latinoamericanas: “Morir por la patria es vivir para siempre”. El ‘Cura Guerrillero’ nació en la ciudad de Bogotá en 1929, pronto se hizo sacerdote y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Bélgica.

Camilo Torres Restrepo regresó al país en 1959 tras el impacto de la Revolución Cubana. Ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Desde entonces, este sacerdote hablaba de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas.



En 1962, Camilo Torres fundó el Frente Unido, que fue un movimiento social y político que le hacía oposición al Frente Nacional, y su espíritu de agitación terminó en un jalón de orejas del entonces cardenal Luis concha. En 1965, el cura creó el periódico Frente Unido, el cual solo tuvo 13 ediciones, pero que publicó titulares tan provocativos como este: “Viva la familia colombiana, abajo la familia Lleras”.



Desde su periódico, Torres planteó su plataforma revolucionaria y fustigó al poder en Colombia. Esta fue la antesala de las armas, pues en julio de 1965, durante el gobierno del expresidente Guillermo León Valencia, el sacerdote acordó con el líder guerrillero Fabio Vásquez su ingreso al Eln. El 27 de julio celebró su última misa.