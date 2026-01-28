En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SATENA
LUCHO HERRERA
CASO LIAM GAEL
MARÍA CAROLINA HOYOS
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emergencias por clima en Medellín EN VIVO: suspenden servicio de Metrocable por "vientos extremos"
EN VIVO

Emergencias por clima en Medellín EN VIVO: suspenden servicio de Metrocable por "vientos extremos"

En la tarde de este miércoles 28 de enero se reportaron fuertes lluvias y vientos extremos en la ciudad de Medellín. Las autoridades reportan emergencias en varios puntos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Emergencias por clima en Medellín EN VIVO: suspenden servicio de Metrocable por "vientos extremos"
Se reportan varias inundaciones en varias partes de la ciudad.
Secretaría de Movilidad de Medellín

La ciudad de Medellín vive a esta hora un clima con fuertes lluvias y "vientos extremos", según reportaron las autoridades del área metropolitana. Sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles 28 de enero, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) dio a conocer que de acuerdo a los datos de la red meteorológica, siete de las estaciones registraron "vientos extremos en el centro de Medellín".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. avion satena estrellado en norte de santander
    Imagen suministrada
    COLOMBIA

    Encuentran avión al servicio de Satena: se estrelló en La Playa y no habría sobrevivientes

  2. Avión de Satena
    Redes Sociales
    COLOMBIA

    ¿Quiénes iban en el desaparecido avión al servicio de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña?

La entidad también dio a conocer que ocho de las estaciones han registrado vientos fuertes en Barbosa, Copacabana y en el sur de Medellín. Asimismo, sobre las 3:15, al menos 12 descargas eléctricas se habrían dado en Medellín y Envigado debido a la fuerte tormenta. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en la mañana que de acuerdo con su pronóstico del clima durante la tarde y noche se preveían "probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas".

Suspensión de Metrocable de Medellín por fuertes lluvias y vientos extremos

Por condiciones climáticas, las autoridades de transporte de Medellín reportaron la suspención temporal del servicio de los Metrocables:

  • Línea K (Acevedo - Santo Domingo)
  • Línea P (Acevedo - El Progreso)
  • Línea L (Santo Domingo - Arví)

Lea: ¿Por qué está lloviendo más de lo normal en Bogotá? Esto explica el Ideam

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Pronóstico del clima

Lluvias

Valle de Aburrá

Publicidad

Publicidad

Publicidad