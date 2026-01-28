Emergencias por clima en Medellín EN VIVO: suspenden servicio de Metrocable por "vientos extremos"

La ciudad de Medellín vive a esta hora un clima con fuertes lluvias y "vientos extremos", según reportaron las autoridades del área metropolitana. Sobre las 3:00 de la tarde de este miércoles 28 de enero, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) dio a conocer que de acuerdo a los datos de la red meteorológica, siete de las estaciones registraron "vientos extremos en el centro de Medellín".

La entidad también dio a conocer que ocho de las estaciones han registrado vientos fuertes en Barbosa, Copacabana y en el sur de Medellín. Asimismo, sobre las 3:15, al menos 12 descargas eléctricas se habrían dado en Medellín y Envigado debido a la fuerte tormenta. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó en la mañana que de acuerdo con su pronóstico del clima durante la tarde y noche se preveían "probables lluvias de variada intensidad con cielo mayormente nublado. Probables tormentas eléctricas sectorizadas".



Suspensión de Metrocable de Medellín por fuertes lluvias y vientos extremos

Por condiciones climáticas, las autoridades de transporte de Medellín reportaron la suspención temporal del servicio de los Metrocables:



Línea K (Acevedo - Santo Domingo)

Línea P (Acevedo - El Progreso)

Línea L (Santo Domingo - Arví)

Noticia en desarrollo...

