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Capturan a alias Chalá, señalado por el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez

Alias ‘Chalá’, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos, fue capturado durante un operativo en Tolima. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Capturan a alias Chalá, señalado por el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez
Mateo Pérez, periodista que fue asesinado en Briceño, Antioquia -
Noticias Caracol

La captura de uno de los hombres más buscados por las autoridades en Antioquia representa un nuevo avance en las investigaciones por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo pasado en zona rural del municipio de Briceño. La Policía Nacional confirmó la detención de alias Víctor Chalá, señalado integrante de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de ordenar y participar en la desaparición y posterior homicidio del comunicador.

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Según el reporte, el procedimiento se llevó a cabo en la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial contra quien era considerado uno de los principales cabecillas de comisión armada de esa estructura ilegal en el norte de Antioquia.

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La captura se produjo hacia las 11:05 de la noche. 'Chalá' era requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

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