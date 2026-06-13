Capturan a alias Chalá, señalado por el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez

La captura de uno de los hombres más buscados por las autoridades en Antioquia representa un nuevo avance en las investigaciones por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en mayo pasado en zona rural del municipio de Briceño. La Policía Nacional confirmó la detención de alias Víctor Chalá, señalado integrante de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de ordenar y participar en la desaparición y posterior homicidio del comunicador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el reporte, el procedimiento se llevó a cabo en la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial contra quien era considerado uno de los principales cabecillas de comisión armada de esa estructura ilegal en el norte de Antioquia.

La captura se produjo hacia las 11:05 de la noche. 'Chalá' era requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.



Noticia en desarrollo