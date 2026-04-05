Emotivo mensaje tras nacimiento de hija de piloto fallecido junto a Yeison Jiménez: “No fue fácil”

Casi tres meses después del accidente aéreo que enluto al país, la familia de Fernando Torres celebra el nacimiento de su segunda hija. El piloto falleció el pasado 10 de enero de 2026, junto al cantante Yeison Jiménez, cuando la aeronave en la que viajaban sufrió un accidente en Paipa, Boyacá.



Torres, reconocido en el sector aeronáutico por su trayectoria profesional, deja atrás un legado de compromiso y pasión por la aviación. Era esposo de Liliana Betancur y padre de una niña, ahora la llegada de su segunda hija se convierte en un rayo de esperanza para la familia tras la pérdida.



Así anunció el nacimiento de la bebé

Liliana compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que documentan el proceso del embarazo y el nacimiento. Entre las fotografías se incluyen ecografías, momentos familiares, registros de un baby shower y finalmente el instante en que nació la bebé. Las imágenes fueron acompañadas por un mensaje dirigido a Fernando Torres, escrito desde la voz de la recién nacida:

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“Hola, papito. Sé que llevas mucho tiempo soñando conmigo. Que muchas veces, en silencio, pediste a Dios por mi llegada.Y aunque mamá tenía miedos, dudas y preguntas, su amor por ti y por mí es más grande que cualquier temor…Así que aquí estoy, creciendo poquito a poco en su vientre, esperando el momento perfecto para llegar a tus brazos", se lee al inicio de la publicación.

Luego agregó: "No fue fácil tomar la decisión. Mamá es valiente, aunque no siempre lo cree. Pero al mirarte a los ojos, supo que todo estaría bien. Porque no hay mejor lugar para mí que el hogar que ustedes dos han construido con tanto amor. Gracias por no rendirte, por seguir soñando, por creer. Gracias por amarme incluso antes de saber que existía".



Muy pronto estaré ahí, para hacer de ustedes una familia aún más grande, más fuerte, más feliz. Te amo con todo mi corazoncito que ya late dentro de mamá. Nos vemos pronto, papá… Con amor, Bebé”, concluye el mensaje con el que se anunció el nacimiento.



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Un rayo de luz tras la perdida

Tras el siniestro y la posterior noticia del embarazo de su esposa, el país tuvo múltiples muestras de solidaridad. Las condolencias no solo honraron la memoria del piloto, de Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo, sino que reflejaron una gran empatía ante la dolorosa realidad de una pequeña que crecerá con el legado, pero sin la presencia física de su padre.

En esta ocasión, el apoyo tampoco se hizo esperar. La publicación generó múltiples reacciones de cariño y acompañamiento por parte de familiares, amigos y seguidores, quienes destacaron la fortaleza de Liliana Betancur: "Eres una guerrera", "Tu fortaleza es de admirar", "Tu bebé desde el cielo tiene alguien que la cuida", fueron algunas de las palabras compartidas en redes sociales.

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El nacimiento de la niña no solo marca un momento de alegría en medio del dolor, sino que también mantiene viva la memoria del piloto. La familia continúa compartiendo momentos significativos del crecimiento de sus hijas y del vínculo que permanece con Fernando Torres a través de recuerdos y gestos de amor.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co