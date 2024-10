En Bogotá, a joven promesa del ciclismo le hurtaron la bicicleta con la que competía

Dos ladrones le robaron la bicicleta, heredada de su padre, a un joven promesa del ciclismo en Bogotá. Los hechos ocurrieron en el puente peatonal de la carrera 30 con calle 8, sector de Puente Aranda.

Los hampones esperaron a la víctima en el puente peatonal, lo agredieron y le hurtaron la bicicleta con la que estaba haciendo diferentes competencias en Cundinamarca.

El joven habló sobre este robo en el Ojo de la noche, de Noticias Caracol en vivo , y dijo que “yo tomé este puente para salir a la ciclorruta y luego aparecieron estas personas con un cuchillo, me amenazaron y hasta sentí golpes con esa arma”.

"Milagrosamente, me salvé": víctima de robo en Bogotá

La víctima aseguró que se salvó de ser herido por los delincuentes: “En ese momento yo no quería soltar la bici por el miedo y uno de los sujetos me empezó a golpear en el brazo con el cuchillo y, milagrosamente, me salvé y no recibí ningún corte”.

Varios ciclistas afirmaron que en ese mismo puente los mismos criminales han estado robando a los ciudadanos y que uno de ellos se para a la salida para servir de campanero.

Las víctimas de estos hampones piden presencia de las autoridades en la zona, pues es un lugar con poca luminosidad y donde los delincuentes hacen de las suyas, escapan y nadie hace nada.

