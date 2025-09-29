En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
NÉSTOR LEONARDO RICO
RETÉN ILEGAL
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / En La Mesa, Cundinamarca, extranjero de 23 años fue capturado y señalado de abusar a una mujer

En La Mesa, Cundinamarca, extranjero de 23 años fue capturado y señalado de abusar a una mujer

La comunidad habría detenido a Jesús Antonio Gómez Campos, señalado abusador, y lo amarró a un poste. Un juez le impuso medida de aseguramiento .

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
En La Mesa, Cundinamarca, extranjero de 23 años fue capturado y señalado de abusar a una mujer
Jesús Antonio Gómez Campos, señalado de abuso -
FIscalía

Publicidad

Publicidad

Publicidad