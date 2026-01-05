Lo que se sabe sobre mujer trans quemada con agua hirviendo en estación de Policía en Medellín

Las autoridades en Medellín investigan la brutal agresión de la que fue víctima una mujer trans dentro de la subestación de Policía Altavista. De acuerdo con las autoridades, a la víctima le arrojaron agua caliente y luego los agresores intentaron prenderle fuego. Noticias Caracol tuvo acceso a información sobre este caso.



Versiones preliminares señalaron que la mujer trans había sido quemada con aceite caliente. Sin embargo, fuentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señalaron que fue con agua.

El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que “la Policía Nacional, en la subestación de Altavista, capturó a dos personas, quienes ya estaban privadas de la libertad, señaladas de agredir a otra persona al interior de estas salas de reflexión”.



Señalados agresores habrían generado un incendio

Agregó el general que, “de acuerdo con las indagaciones preliminares, estos sujetos participaron en una riña que derivó en la generación de una conflagración dentro de la celda, ocasionando lesiones a uno de los internos”.

Según el comandante, “de manera inmediata activamos los protocolos de seguridad, logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban, el control de la situación y el restablecimiento del orden”.



Finalmente, el general explicó que, “con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos se controló la conflagración”, mientras que el personal de salud brindó atención y trasladó a la mujer trans a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. “No se registraron más personas privadas de la libertad afectadas. Por estos hechos, los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de lesiones personales”.



La mujer trans fue llevada al Hospital San Vicente Fundación, donde explicaron que ella presentó quemaduras de segundo grado, localizadas en el rostro y las manos.

Las autoridades investigan de dónde los atacante sacaron el agua hirviendo.

Jorge Alberto Carmona Vélez, veedor penitenciario nacional y defensor de los Derechos Humanos de la población privada de la libertad en Antioquia, indicó que, “a raíz de esa situación, hago un llamado urgente a la administración del municipio de Bello, Antioquia, para que enciendan las alarmas con Secretaría de Salud del municipio, con la alcaldía y con la Personería Municipal del municipio para que garanticen a todos los privados de la libertad de Bellavista. La dignidad, la salud y los DD. HH. de los internos de ese establecimiento carcelario nacional del INPEC, ya que de buenas intenciones no viven las personas privadas de la libertad. Y si no hay solución al hacinamiento carcelario, y otros temas que aquejan los DD. HH., que por lo menos las administraciones de Medellín y su área metropolitana muestren que están ahí para garantizar los derechos de estas personas, tal cual lo ordena la ley 65 de 1993, en su artículo 17”.



¿Cómo denunciar agresiones a la comunidad LGBTIQ+?

Cuando una persona presencia o sufre una agresión contra alguien de la población LGBTIQ+, es fundamental actuar con rapidez y responsabilidad. Primero, se debe garantizar su seguridad y la de la víctima, alejándose del agresor si es posible y buscando un lugar seguro. Posteriormente, se recomienda recopilar toda la información relevante: fecha, hora, lugar, descripción del hecho y, si es seguro, evidencia como fotos, videos o testimonios.

La denuncia puede realizarse ante la Policía Nacional, en cualquier estación o a través de líneas de emergencia. También es posible acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia formal por discriminación o violencia. En muchos países existen unidades especializadas en derechos humanos o delitos de odio que brindan atención prioritaria.

Además, se puede contactar a organizaciones defensoras de derechos LGBTIQ+, que ofrecen asesoría legal y acompañamiento psicológico. Es importante no minimizar el hecho ni dejarlo sin reporte, ya que cada denuncia contribuye a visibilizar la violencia y a exigir justicia.

Finalmente, se recomienda dar seguimiento al caso y, si la víctima lo permite, ofrecer apoyo emocional y orientación sobre recursos disponibles. Denunciar no solo protege a la persona afectada, sino que ayuda a prevenir futuras agresiones.

