Envían a prisión a hombre señalado de asesinar a su padre de 87 años en el departamento de Córdoba

Un juez de control de garantías de Montería ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de estar involucrado en la muerte de su propio padre, un adulto mayor de 87 años, en hechos ocurridos recientemente en el departamento de Córdoba.

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La decisión judicial se produjo luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación que busca esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida la víctima durante una riña ocurrida en el municipio de Ayapel.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el procesado fue identificado como Enuar Manuel Navarro Argumedo, quien fue imputado como presunto responsable del delito de homicidio agravado.



Según la investigación adelantada por la Seccional Córdoba de la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 4 de junio en una vivienda ubicada en el barrio Bonanza, en el municipio de Ayapel.



Las autoridades indicaron que en ese lugar se presentó una discusión que terminó de manera violenta y que dejó como resultado la muerte de un hombre de 87 años.

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De acuerdo con las indagaciones realizadas hasta el momento, en medio de la riña el hoy procesado, quien es hijo de la víctima, presuntamente habría atacado al adulto mayor utilizando un arma cortopunzante.

La agresión habría ocasionado lesiones que derivaron en el fallecimiento de la víctima, situación que motivó la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.

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La comunidad alertó a las autoridades

La rápida reacción de la comunidad fue clave para que la Policía Nacional pudiera intervenir tras los hechos.

Según informó la Fiscalía, fueron precisamente las alertas emitidas por habitantes del sector las que permitieron que uniformados llegaran al lugar donde ocurrió la emergencia.

Una vez en la vivienda, los policías capturaron a Navarro Argumedo y posteriormente lo dejaron a disposición de la Fiscalía para avanzar en el proceso de judicialización.

Tras la recopilación de los elementos de investigación y la presentación del caso ante la justicia, un fiscal de la Seccional Córdoba solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía, un juez con función de control de garantías de Montería decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el procesado mientras avanza el proceso judicial.

La decisión se tomó dentro de las diligencias preliminares relacionadas con el caso y no representa una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal del investigado.

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Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para establecer todos los detalles relacionados con los hechos que son materia de investigación.

El procesado no aceptó los cargos

Durante las audiencias realizadas ante las autoridades judiciales, Enuar Manuel Navarro Argumedo no aceptó los cargos formulados en su contra por el delito de homicidio agravado.

Pese a su negativa frente a la imputación, la Fiscalía presentó los elementos recopilados durante la investigación para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento.

Con la decisión adoptada por el juez, el hombre permanecerá privado de la libertad en un centro carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales encaminadas a esclarecer este caso que ha generado conmoción en el municipio de Ayapel, donde un adulto mayor de 87 años perdió la vida en medio de una riña ocurrida dentro de una vivienda familiar.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co