Esta es la multa por ignorar la nueva rotación del pico y placa en Medellín: revise su placa

A partir de este lunes 2 de febrero, Medellín y los municipios que conforman el área metropolitana tendrán una nueva rotación del pico y placa, que regirá durante el primer semestre de 2026, hasta el 31 de julio. La medida busca ordenar el tránsito, reducir la congestión y distribuir de manera equitativa la restricción entre los conductores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, confirmó que la implementación será similar a la de periodos anteriores y que el esquema se mantendrá vigente durante los próximos seis meses. La restricción incluye vehículos particulares como carros, camperos, motocarros y cuatrimotos, los cuales se rigen por el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, el criterio es el primer número de la placa.

La restricción se mantendrá activa de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y excluye domingos y festivos. La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que la medida será aplicada de forma habitual en el horario establecido y recordó que el esquema de restricciones está vigente en toda el área metropolitana, por lo que los conductores deben tener en cuenta la rotación al transitar por municipios vecinos.



¿Cómo es la nueva rotación del pico y placa en Medellín?

La rotación completa para los días hábiles queda definida de la siguiente manera:



Lunes: placas 1 y 7

Martes: placas 0 y 3

Miércoles: placas 4 y 6

Jueves: placas 5 y 9

Viernes: placas 2 y 8

Multa por incumplir el pico y placa en Medellín

Durante la primera semana, entre el 2 y el 6 de febrero, la sanción por incumplir el pico y placa en Medellín será pedagógica, con excepción de los taxis, que sí podrán ser sancionados desde el primer día si infringen la norma. A partir del 9 de febrero, la multa será de carácter económico y podrá incluir la inmovilización del vehículo.



La sanción corresponde a 52,29 UVB, que para el 2026 equivale a $633.111, según el sistema de multas vigente en Colombia. Además de la multa, la medida puede implicar la inmovilización del vehículo y costos adicionales por grúa y parqueadero. La multa se aplicará tanto mediante comparendos presenciales como electrónicos, cuando el vehículo sea detectado circulando dentro del horario y en zonas donde aplica la restricción.



La norma contempla varias excepciones. Están exentos los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos que estén registrados en el RUNT. También se mantienen exentos algunos tipos de transporte público y vehículos de servicio especial, según lo establecido por la autoridad de movilidad. En el caso del transporte público individual, como taxis, se mantiene la metodología de rotación quincenal acordada con el gremio, en la cual se varía el día de la semana por cada mes, considerando únicamente los días hábiles y continuando la secuencia del semestre anterior.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

Como en rotaciones anteriores, hay vías donde no aplica la restricción para garantizar la movilidad regional y el acceso a puntos estratégicos. Entre las principales vías exentas se encuentran el sistema vial del río Medellín, que incluye la Autopista Regional y la Avenida Regional, así como los corredores de conexión nacional que atraviesan el Valle de Aburrá.

Publicidad

Para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se mantienen rutas específicas exentas en los corredores de ingreso. Desde el norte, por la Autopista Sur, se debe utilizar la carrera 64A entre las calles 75B y 88. Desde el sur, por la avenida Regional, se debe tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por la calle 78 en sentido oriente–occidente y acceder a la terminal por la carrera 64C.

Adicionalmente, la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente–occidente, calzada norte), la carrera 64C en sentido sur–norte entre la calle 78 y la calle 88, y la calle 88 entre las carreras 64C y 64A también están exentas. Es importante aclarar que, aunque en Medellín se exoneran tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur, en los municipios de Itagüí y Bello estas vías no están exentas debido a decisiones administrativas propias de esos municipios.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co