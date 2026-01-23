Nueva rotación de pico y placa en Medellín: cuándo inicia y cuál es la multa por incumplirlo en 2026

La ciudad de Medellín inició el año 2026 con la reactivación y posterior ajuste del esquema de pico y placa, una de las medidas de gestión de movilidad más relevantes para el Valle de Aburrá. Luego de la suspensión temporal aplicada durante las festividades de diciembre y comienzos de enero, la restricción regresó el 19 de enero y fue actualizada oficialmente para el primer semestre del año, conforme a la rotación anunciada por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana.

El anuncio de la nueva rotación busca organizar el tránsito en una ciudad que registra un crecimiento sostenido del parque automotor y donde, según cifras oficiales, circulan más de dos millones de vehículos diariamente. La medida aplica tanto para Medellín como para los demás municipios del área metropolitana y tiene una vigencia inicial de seis meses, contados a partir de febrero de 2026.



Nueva rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad, la nueva rotación del pico y placa comenzará a aplicarse desde el lunes 2 de febrero de 2026 y tendrá carácter sancionatorio a partir del lunes 9 de febrero. El esquema fue definido con base en estudios técnicos que evalúan la distribución de placas y el impacto en la circulación diaria.



Para los vehículos particulares, la restricción se aplicará según el último dígito de la placa, mientras que en el caso de motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos y ciclomotores, se tendrá en cuenta el primer número de la placa. La rotación quedó establecida de la siguiente manera:



Lunes: placas 1 y 7

Martes: placas 0 y 3

Miércoles: placas 4 y 6

Jueves: placas 5 y 9

Viernes: placas 2 y 8

La restricción operará de lunes a viernes, en un horario continuo de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche para vehículos particulares y motocicletas. En el caso de los taxis, el esquema mantiene su dinámica diferenciada y se aplica de forma rotativa cada dos semanas, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.



Multa por incumplir el pico y placa en Medellín en 2026

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los conductores es el valor de la sanción económica en caso de incumplir la medida. Para 2026, la infracción por circular en horario y día restringido está tipificada como multa tipo C, de conformidad con el Código Nacional de Tránsito.

La sanción económica corresponde a 15 días de salario mínimo legal diario vigente, lo que para este año equivale aproximadamente a 875,452 pesos. Además del comparendo, la autoridad de tránsito está facultada para aplicar la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales asociados al servicio de grúa y al parqueadero autorizado.

Las autoridades fueron enfáticas en aclarar que, tras la reactivación de la medida en enero, no se estableció periodo pedagógico, razón por la cual las multas comenzaron a imponerse desde el primer día de vigencia. Esta decisión, según explicó la Alcaldía, obedece a que los conductores ya estaban familiarizados con el esquema anterior y con la operación del pico y placa en la ciudad.



Vehículos exentos de la restricción

La normativa contempla una serie de exenciones, tanto por tipo de vehículo como por características técnicas. Entre los automotores que pueden circular sin restricción se encuentran los de emergencia, los destinados a la atención médica, los vehículos oficiales, los de transporte público, los de carga, los vinculados a servicios públicos y los vehículos de medios de comunicación debidamente acreditados.

También continúan exentos los vehículos impulsados por energías limpias, como los eléctricos, híbridos y los que utilizan gas natural vehicular, siempre y cuando estén registrados correctamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En cuanto a la infraestructura vial, corredores estratégicos como el Sistema Vial del Río, la avenida Las Palmas y algunas conexiones intermunicipales no están cobijados por la medida.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL