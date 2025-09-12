En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Estas son las consecuencias judiciales para conductores que cometan imprudencias al volante

La Corte Suprema de Justicia condenó al conductor de un camión que, al retroceder sin verificar su entorno, atropelló a un peatón de 74 años.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 12, 2025 07:03 p. m.
Nuevo fallo judicial advierte a conductores por imprudencias al volante: estas son las consecuencias
Nuevo fallo judicial advierte a conductores por imprudencias al volante: estas son las consecuencias. -
Colprensa

