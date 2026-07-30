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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tres ciclistas fueron asesinados en vía del Cauca cuando hacían deporte: esto se sabe del caso

Tres ciclistas fueron asesinados en vía del Cauca cuando hacían deporte: esto se sabe del caso

El hecho sucedió en el sector Miraflores, en un corredor vial que conecta a los municipios de Totoró y Silvia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Ciclistas asesinados en Cauca
Ellos son los ciclistas que fueron asesinados
Suministrada (calidad de imagen mejorada con IA)

En Cauca hay consternación por el asesinato de tres ciclistas que se movilizaban por un sector rural del departamento, ocurrido este 30 de julio. Las autoridades investigan el motivo del crimen. El hecho ocurrió en el sector Miraflores, por una vía que conecta los municipios de Totoró y Silvia, por el oriente del departamento. Esta es la masacre número 77 en Colombia.

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Según la información que se conoce hasta el momento, este grupo de deportistas se estaba movilizando por la zona cuando fue interceptado por hombres armados, quienes posteriormente les quitaron la vida. En la escena del crimen no solo se encontraron sus cuerpos, sino varios casquillos de bala que darían cuenta de la manera en la que fueron asesinados. Por su parte, las bicicletas fueron recuperadas a unos kilómetros del lugar.

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Leonardo González, director de Indepaz (organismo que documentó el hecho), rechazó el crimen. "Resulta especialmente doloroso que las víctimas fueran tres ciclistas que se desplazaban por una vía del departamento que, según la información conocida hasta ahora, fueron interceptados y atacados con armas de largo alcance", afirmó.

González también dijo: "Ni siquiera actividades tan cotidianas como practicar deporte o transitar por una carretera ofrecen hoy una garantía en amplias zonas del país".

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Esta masacre se suma al contexto violento que ya ha sido advertido por las autoridades. La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 024/23 y su Informe de Seguimiento 009/26, que señala que en el municipio de Silvia, Cauca, existen riesgos para las comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para el corregimiento de Usenda, debido a las disputas por el control territorial entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) y el ELN.

Y es que en la zona actúan grupos como el Frente Dagoberto Ramos, el ELN y bandas delictivas locales. Mientras que este sector es jurisdicción de la Tercera División del Ejército.

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María Paula Rodríguez Rozo
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