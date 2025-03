Experto destapó toda la verdad sobre supuesto volcán en Monserrate: "Hay fallas en el terreno"

Colombia es, sin lugar a dudas, un país altamente sísmico. Y es que en medio de esta constante actividad, ha circulado un rumor en Bogotá: ¿es Monserrate un volcán dormido? Aunque algunos afirman que esto es cierto, sugiriendo que Monserrate podría ser el responsable de sismos en la capital colombiana, Noticias Caracol en vivo consultó con el experto Freddy Tovar Vergara, Líder Técnico de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano.

La actividad sísmica en el país no es casualidad, es realmente el resultado de la interacción entre placas tectónicas: la de Nazca, la Suramericana y la del Caribe. Estos movimientos pueden ser de separación, colisión o deslizamiento lateral, lo que genera acumulación de esfuerzos y energía que, en algún momento, debe liberarse en forma de sismos. A esto se suma la presencia de múltiples fallas geológicas activas a lo largo del país, como es el caso de la falla de Bucaramanga.

"Para quienes no están familiarizados con el término de placa tectónica, pueden pensar que son como las piezas de un rompecabezas gigante, pero con la diferencia de que estas están en constante movimiento", explicó Tobar.



Mitos y realidades sobre los sismos en Colombia

¿Un sismo fuerte puede repetirse en el mismo lugar?

Si bien no es posible predecir sismos con exactitud, las zonas con historial sísmico suelen ser propensas a experimentar nuevos eventos en el futuro. El experto explica que, hasta el momento, la tecnología no ha podido predecir "cuándo, dónde y con qué magnitud. Los sismos no se han podido predecir mejor por la cantidad de variables que tienen". En ese sentido, Google tampoco puede predecir sismos, pues "cuando envía alertas, es porque el evento ya ocurrió".

Temblor en Colombia este 27 de diciembre de 2024 - Getty Images - SGC

¿Los pequeños sismos evitan un terremoto mayor?

No hay evidencia científica que confirme que la liberación de energía en sismos pequeños prevenga un evento mayor. "Un aumento en la cantidad de sismos pequeños no significa que se aproxima un evento grande, ni tampoco que no ocurrirá uno", aclaró el geólogo. Para medir un sismo, el Servicio Geológico Colombiano cuenta con aproximadamente 200 estaciones distribuidas por todo el territorio nacional.

Publicidad

La magnitud se calcula a partir de la amplitud de las ondas sísmicas, mientras que la profundidad se determina analizando el tiempo que tardan estas ondas en llegar a los sensores.

¿Los animales pueden prever un sismo?

Aunque existen estudios sobre el comportamiento animal antes de los sismos, aún no hay pruebas científicas contundentes que respalden esta teoría.

De acuerdo con la Red Sismológica Nacional, Colombia registra entre 70 y 80 temblores diarios, aunque la mayoría tienen magnitudes inferiores a 3, lo que los hace imperceptibles para la población. Sin embargo, cuando la magnitud alcanza niveles de 4 o 5, los sismos son sentidos, dependiendo de su profundidad y cercanía a zonas habitadas. El municipio de La Mesa de Los Santos, por ejemplo, es una de las regiones con mayor cantidad de sismos, pero no necesariamente por la presencia de fallas superficiales.



¿Monserrate es un volcán dormido?

Entre los bogotanos circula un mito recurrente: ¿podría tratarse Monserrate de un volcán inactivo? ¿Existe la posibilidad de que, al activarse, genere sismos en la región? Para esclarecer estas dudas, el experto Freddy Tovar aseguró que "lo primero que hay que dejar claro es que Monserrate no es un volcán". Lo que desmiente por completo este mito, pues no existe evidencia científica que respalde esta afirmación.

Monserrate es uno de los planess preferidos por los bogotanos

Publicidad

"Monserrate hace parte de otro tipo de proceso geológico que no está relacionado con los volcanes", aclaró. En lugar de ser una formación volcánica, Monserrate está compuesto principalmente por rocas sedimentarias que fueron formadas hace millones de años. Estas rocas, debido a los procesos tectónicos, se elevaron y dieron origen a los cerros que hoy caracterizan el relieve de Bogotá.

Si bien Monserrate no es un volcán, Bogotá sí experimenta actividad sísmica, lo que genera confusión entre los habitantes. El especialista explica que la capital está rodeada de fallas geológicas activas, producto del constante movimiento de las placas tectónicas.

"Lo que sí podemos tener, debido a los esfuerzos tectónicos que está viviendo la cordillera, es la presencia de fallas en el terreno", señaló. Estas fallas no son estáticas; al moverse, liberan energía en forma de ondas sísmicas. Un ejemplo reciente de esta actividad, que los bogotanos seguramente recuerdan, fue el fuerte sismo registrado en agosto de 2023, que sacudió Bogotá y otras regiones del país.

"En la parte del llano hay una gran cantidad de fallas que, al moverse, generan sismos", explicó el geólogo. Estas ondas sísmicas pueden sentirse a kilómetros de distancia, razón por la cual un temblor originado en otra región del país puede impactar a la capital. Esto significa que el mito de Monserrate como un volcán inactivo es infundado. Se trata, en realidad, de una formación montañosa producto de procesos tectónicos, sin relación con el vulcanismo.