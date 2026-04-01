"Explotó terrible": crudo testimonio de sobreviviente a grave accidente en vía Zipaquirá-Ubaté

María del Carmen Salazar, una mujer de 50 años aproximadamente, fue una de las milagrosas sobrevivientes a la reciente explosión acontecida en la vía Zipaquirá-Ubaté que derivó de un accidente de tránsito. Su historia, al igual que los relatos sobre aquel crudo momento, dieron mayor detalle al trágico incidente que se presentó en la madrugada de este miércoles 1 de abril, cuando un tractocamión, presuntamente, tuvo una falla mecánica y chocó contra varios vehículos en el peaje de Casablanca.

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Salazar se encontraba en el peaje, esperando a que la ruta de su empresa la recogiera y la llevara hacia su trabajo, como habitualmente lo hacía. Faltaban pocos minutos para la 6:35 de la mañana cuando, en eso, el fuerte sonido de la tractomula causante del accidente desató la alarma para ella y las otras dos personas con las que se encontraba. En cuestión de segundos, el camión, que se movía a una altísima velocidad, chocó contra los vehículos cercanos y finalmente explotó. "Estaba esperando la ruta para mi trabajo. A mi me recoge la ruta todos los días a las 6:35. Esperaba con dos compañeras más cuando, en eso, bajaba la mula echando pito", relata la mujer.

María del Carmen Salazar intentó correr para alejarse de la fuerte detonación; mientras lo hacía, uno de los conos que habitualmente se ubican entre los separadores de cada carril del peaje voló por la fuerte detonación y golpeó a la trabajadora. La mujer recibió el impacto del cono en su espalda y cayó al suelo; inmediatamente, fue trasladada hacia un centro asistencial desde el cual se recupera de sus heridos. "Cuando ya, de momento, vimos que la mula rozó con la pared del peaje y empezó a echar pito y arrasó con los carros. Fue en segundos que explotó. Nos paramos a correr, porque estábamos ahí al lado de una buseta, y tras la exposión voló un cono de los que ponen de separador y me impactó en la espalda y me botó al piso. (...) Eso explotó en segundos, explotó terrible", agregó.



Actualmente, la mujer se encuentra recuperándose de sus heridas en el Centro Hospitalario de Cajicá, en donde, afirma, recibió la atención requerida en el tiempo oportuno. Mientras tanto, las autoridades continúan en sus respectivas labores de identificación y atención de las víctimas de este accidente, muchas de las cuales se encuentran gravemente heridas en diferentes centros hospitalarios de la región.



¿Qué ha dicho el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilo Rey, tras el grave accidente?

Hasta el momento, se ha reportado un total de cinco personas fallecidas como producto de este accidente. Cuatro de ellas se transportaban en un mismo vehículo; hacían parte, al parecer, de una misma familia con un menor de edad y una mascota. La quinta persona fallecida es quien conducía una motocicleta, quien murió en el lugar de los hechos.



"Se ha encontrado un fallecido más dentro del mismo vehículo donde se habían identificado 3 previamente, junto con el animal de compañía. Esto quiere decir que ya son 5 víctimas fatales: 4 dentro de un mismo automotor y un motociclista", dio a conocerl el gobernador Jorge Emilio Rey.

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Asimismo, Rey dejó claro que la vía entre el corredor Ubaté y Zipaquirá ha sido cerrada temporalmente por esta tragedia, y enfatizó que este demorará aproximadamente unas 6 horas ese cierre, por lo cual hizo la especial recomendación de tomar vías alternas como puede ser la vía Bogotá, Villapinzón o Tunja.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO