COLOMBIA
Expulsan de Colombia a alemán señalado de 47 intentos de homicidio y otros delitos

Expulsan de Colombia a alemán señalado de 47 intentos de homicidio y otros delitos

Migración Colombia señaló que el hombre tenía una circular roja de la Interpol y era prófugo de la justicia desde 2023.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:27 p. m.
Migración Colombia