Expulsan de Colombia a alemán señalado de 47 intentos de homicidio y otros delitos

Un ciudadano alemán con una circular roja de Interpol fue expulsado de Colombia y entregado a las autoridades de su país, donde enfrenta graves cargos, entre ellos 47 intentos de asesinato. La medida fue confirmada este sábado, 6 de septiembre, por Migración Colombia, esto gracias a un operativo conjunto de cooperación internacional entre la entidad mencionada, las autoridades alemanas y la Interpol.

"El individuo es requerido en su país por delitos cometidos en 2009, entre ellos 47 cargos de intento de asesinato", se lee en un video publicado en las redes sociales de Migración Colombia.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, era prófugo de la justica desde agosto de 2023, de acuerdo con la Agencia EFE. Al fugitivo fuera de ser acusado de 47 casos de intento de asesinato también se le atribuyen 2 tentativas de homicidio, 13 casos de lesiones corporales graves y un incendio agravado en grado de tentativa. Dichos crímenes fue lo que motivó la intensa búsqueda global por parte de las autoridades alemanas.



El hombre ya fue repatriado

Una vez confirmado el estatus como fugitivo internacional del aprehendido, las autoridades colombianas procedieron con la expulsión inmediata del país. El ciudadano fue entregado a funcionarios de su nación, quienes se encargarán del proceso de repatriación y de llevarlo ante la justicia alemana.



"El individuo fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, quienes adelantaron el proceso de repatriación para que pague sus penas en Alemania", explicó Migración.



Deportan de Estados Unidos a colombiano acusado por homicidio y secuestro

Recientemente Migración Colombia dio a conocer la captura de un ciudadano colombiano, quien había sido deportado desde Alexandria, Estados Unidos. El hombre era buscado por una circular roja de Interpol, se le acusa de graves crímenes como homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

El organismo resaltó que la captura se dio gracias al intercambio de información en los sistemas migratorios a los protocolos de articulación interinstitucional, por ello tras bajar del avión el hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de este logro en la lucha contra el crimen organizado. "La articulación con las autoridades internacionales y la Policía Nacional refuerza nuestro compromiso con la seguridad del país. Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad", afirmó Arriero.

