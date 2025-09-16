Exsecretariado de las Farc se pronuncia sobre fallo de la JEP, que víctimas calificaron de “burla”

Rodrigo Londoño, alias de Timochenko; Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Jaime Parra, alias el Médico; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, y Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las Farc, los siete miembros del exsecretariado de las Farc, se pronunciaron tras la sentencia emitida por la JEP por secuestro. También son señalados de homicidio y crímenes de lesa humanidad, entre 1993 y 2012, consistentes en privación de libertad, asesinatos, abuso sexual y desapariciones forzadas, del que fueron víctimas más de 21 mil personas.

Fueron condenados a 8 años de sanción propia, pero sin cárcel o alguna medida de aseguramiento. Deberán, en cambio, continuar “aportando verdad cada vez que sean requeridos en las distintas investigaciones de la JEP”, así como aportar en la “búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica”.



“Sabemos que aún hay discusiones pendientes con la JEP”

El exsecretariado de las Farc emitió un comunicado indicando que “el secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”.

Dijeron que “el sufrimiento causado no tiene reparación plena, pero asumimos nuestra responsabilidad histórica”.



Según los exlíderes guerrilleros, “las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”.

“En esos espacios hemos entregado información, aceptado nuestra responsabilidad y expresado nuestro anhelo de que algún día podamos ser perdonados”, añadieron, y aseveraron que “con estas sanciones refrendamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con Colombia”.



Víctimas al conocer fallo de la JEP: “Decepción”

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, la exsecuestrada Clara Rojas, los magistrados “fallaron” porque aunque no haya pena privativa de la libertad “les daba margen para que la sanción fuera superior, pensemos entre 15 y 18 años porque la magnitud de los es tan grave… Entonces es como una decepción”.

El general retirado Luis Mendieta, expresó que los integrantes del exsecretariado de la Farc “no habían contribuido con la verdad, no habían entregado bienes para la reparación de ese gran universo de víctimas”, quienes solicitaban que “devolvieran a sus seres queridos, que todavía no se ubican, de secuestrados, de desaparecidos, que pudiesen volver a sus tierras, porque no han podido porque quedaron las disidencias”.

Alan Jara dijo que “el daño causado es para toda la vida” y el exdiputado Sigifredo López aseguró que “nunca han dicho la verdad” y consideró que la JEP hizo “una investigación mediocre (que) produce sentencias mediocres” y “constituye una burla al sufrimiento y al dolor de las víctimas”. (Lea también: El testimonio del niño de 14 años que fue reclutado por las extintas Farc y casi muere en combate)

Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las extintas Farc entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.

