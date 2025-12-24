Hombre que transitó en contravía por túnel de Gualanday tendría multas por más de $50 millones

El pasado martes 23 de diciembre, se conoció, por medio de redes sociales, el caso de un hombre que manejó en contravía por el túnel de Gualanday (Tolima), poniendo en riesgo su integridad y la de los demás agentes viales que se encontraban transitando esta ruta.



¿Cómo se presentaron los hechos?

El causante de este peligroso incidente fue el conductor de una Ford Escape negra que conducía de Ibagué a Fusagasugá y quién ingresó en contravía al túnel de Gualanday. Conforme con las imágenes compartidas por redes sociales, se ve cómo el vehículo se desplazaba tranquilamente por la carretera con las luces de parqueo encendidas, una señal que desconcertó a los demás conductores que venían de frente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ante la presencia del infractor, los conductores tuvieron que maniobrar sus vehículos para evitar un choque directo con la camioneta, lo que pudo haber causado un incidente aún mayor. Afortunadamente, no hubo heridos por esta imprudencia gracias a que las autoridades se percataron de lo sucedido por las cámaras de seguridad, lo que les permitió reaccionar a tiempo y detener el tráfico. Finalmente, el trayecto del conductor llegó a su fin cuando impactó con una motocicleta; el propietario de esta no resultó lastimado tras lanzarse antes del choque.

¿Cuáles son las sanciones que recibió el infractor?

De acuerdo con lo mencionado por Mario Tovar, el secretario de Tránsito del Tolima, para Noticias Caracol, el infractor identificado como Carlos Pachón fue detenido por la Policía de Transito para posteriormente ser llevado al municipio de El Espinal, al hospital San Rafael, para realizar la prueba de alcoholemia, "prueba que el señor se niega a realizar, por lo tanto le es impuesto dos ordenes de comparendo".



Tovar declaró que estos comparendos contra el infractor se deben a que este iba en contravía y se negó a realizar la prueba, por lo que las multas rondarían los 50 millones de pesos aproximadamente, además de cancelarse su licencia de conducción por los próximos 20 años. De acuerdo con las autoridades, esta no es la primera vez que el hombre comete este tipo de imprudencias ya que cuenta con un historial de multas bastante extenso, teniendo 15 comparendos registrados desde 2005 hasta la fecha en los que 6 de estos son por conducir bajo los efectos del alcohol, además de que su licencia se encontraba vencida desde el 2007.



Recomendaciones para evitar accidentes en Navidad

Tras los incidentes reportados en los últimos días, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que tomen ciertas precauciones si va a viajar en estas fechas de Navidad. De acuerdo con el teniente coronel John Silva en entrevista con Noticias Caracol, "el exceso de confianza mata". Si bien las cifras de mortalidad y lesiones muestran una reducción, persisten conductas de riesgo alarmantes.



Entre los sucesos recientes de mayor impacto se encuentran la colisión en el Valle del Cauca y la tragedia del autobús en Antioquia. Un factor determinante sigue siendo la conducción en estado de embriaguez; solo en lo que va de diciembre, se han impuesto 412 comparendos a conductores bajo los efectos del alcohol. Las autoridades enfatizan la necesidad de una mayor responsabilidad y cultura ciudadana, reiterando el llamado a "entregar las llaves" si se consume licor.

Publicidad

Además del alcohol, el exceso de velocidad se consolida como la causa número uno de siniestros en el mundo. En Colombia, ya se han registrado 286 sanciones por incumplir los límites de velocidad durante este mes, una cifra impulsada por el afán de los ciudadanos por llegar pronto a sus destinos. Para garantizar la prevención, se han desplegado más de 5.000 uniformados en los corredores viales. Se recomienda a los conductores realizar una revisión mecánica previa, consultar el estado de las vías mediante el numeral 767 y evitar distracciones como el celular. Asimismo, para trayectos largos, es imperativo realizar pausas activas cada dos o tres horas para evitar el agotamiento.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL