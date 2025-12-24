En vivo
Hombre que transitó en contravía por túnel de Gualanday tendría multas por más de $50 millones

Hombre que transitó en contravía por túnel de Gualanday tendría multas por más de $50 millones

El hombre que transitaba en contravía por el túnel de Gualanday, identificado como Carlos Pachón, cuenta con 15 infracciones pendientes y, de acuerdo con el secretario de tránsito de Tolima, tiene la licencia vencida desde 2007.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de dic, 2025
Millonaria sanción al hombre que transitó en contravía por túnel de Gualanday

