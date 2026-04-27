Fenavi habla de dos ataques a camiones que llevaban pollos y huevos: “Las aves las quemaron vivas”

Cerca de 30 ataques terroristas se han registrado desde el viernes 24 de abril en el Valle y el Cauca, lo que ha dejado más de 20 muertos y 50 heridos en la región. A ellos también se suman hostigamientos contra el sector avícola denunciados por Fenavi.

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El atentado en un punto de la vía Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, en Cauca, fue el más doloroso para los habitantes. Por lo menos 16 vehículos fueron alcanzados por la ola expansiva.

El atentado ha provocado rechazo de autoridades y distintos sectores, tras un recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales. (Lea también: "Estados Unidos se solidariza con Colombia": Embajada rechaza escalada terrorista en Valle y Cauca)



Pero en las últimas horas se conoció un ataque contra un camión que transportaba aves de corral, en la vía de Jamundí, en Valle.



“Tenía 3.000 aves”

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, informó que durante la noche del domingo 26 de abril, “en la vía Jamundí, en Suárez, exactamente en el punto de Río Claro”, fue quemado un camión.



El vehículo “iba saliendo de la granja, unas personas interceptaron la tractomula, bajaron al conductor y procedieron a prenderle fuego. Tenía 3.000 aves que iban para sacrificio, aves que quemaron vivas en ese momento y bloquearon toda la carretera que se tenía”, relató.

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Pero denunció que no fue el único ataque contra el gremio. “El día anterior, el sábado, también en la entrada a Caloto, a las 11 de la mañana, una tractomula que iba saliendo de una granja de huevos, sacaron al conductor y procedieron a quemar la tractomula prendiéndola con gasolina”, detalló.



“El sector avícola moviliza 1.000 camiones al día por el Valle del Cauca y el Cauca”

Estos hechos, dice el presidente de Fenavi, causa “afectaciones para toda la ciudadanía. En el suroccidente en este momento no se puede pasar de Popayán hacia Cauca y hacia Nariño porque está bloqueada la salida del túnel. Entonces, en este momento toda la producción que llegaba hacia Nariño, todo el pollo y el huevo que consume la mayoría de esta población, y hacia Putumayo, no está pudiendo entrar”.

Insistió en que “es toda la población civil la que se está viendo afectada, no necesariamente solamente los productores. Asimismo, como lo decía la gobernadora, se está buscando reforzar la seguridad, pero sencillamente sin tener seguridad para la producción de alimentos. Es completamente imposible”.

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Por eso urgió al “acompañamiento de la fuerza. Así como la gobernadora decía que quieren acompañar los camiones, solamente el sector avícola moviliza 1.000 camiones al día por el Valle del Cauca y el Cauca. Entendemos la intención, pero necesitamos una garantía de seguridad general en todo el departamento y en toda la región. Esta región tiene un gran potencial agropecuario, pero se está perdiendo como consecuencia de esta violencia y de esta inseguridad”. (Lea también: Fotos de los secuaces de Mordisco: ellos son los disidentes detrás de violencia en Cauca y Valle)

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