"Estados Unidos se solidariza con Colombia": Embajada rechaza escalada terrorista en Valle y Cauca

La embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó la ola de violencia que están viviendo los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde se han reportado 27 ataques terroristas en las últimas horas, que ya dejan al menos 20 muertos y alrededor de 50 personas heridas. Las autoridades colombianas atribuyen este ataque a la columna Jaime Martínez, dirigida por Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, por quien desde ayer ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

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"Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca. Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia", aseguró la embajada.

El atentado con más gravedad ocurrió en la tarde del sábado 25 de abril en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca. La explosión de un cilindro bomba lanzado dejó, además de la zozobra, múltiples destrozos en esa zona del país y la Gobernación del departamento declaró tres días de duelo por la tragedia. Según el Ejército, el artefacto explosivo cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.



Esto se sabe de las víctimas fatales de atentado en el Cauca

Medicina Legal ha ido reportando cómo va la recuperación de las víctimas fatales. En el último reporte, indicó que el número de muertos se incrementó a 20. "En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte cuerpos", dijo.



La entidad precisó que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad, y señaló que hasta ahora han sido identificadas 15 de las víctimas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares. Estos son algunos de los nombres de los fallecidos:



José Ciro Puliche

Teodomira Salazar

Daniela Valencia

Patricia Mosquera

Jarol Jair Bajorge

Nereida Mosquera

Wilmer Mosquera

Nidia Mosquera

Por otro lado, en el decreto de tres días de duelo, la Gobernación del Cauca señaló que, entre el atentado en la Panamericana y otros ataques perpetrados este sábado, "se tiene un saldo de más de 48 civiles heridos, cinco de ellos menores de edad". El decreto detalló que la ofensiva de las disidencias en el Cauca ha dado lugar a "una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros".



Por su parte, el Ministerio de Defensa anunció un refuerzo militar en el Cauca con el despliegue de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y el envío de más unidades policiales a lo largo de la Panamericana. Cabe recordar que la facción 'Jaime Martínez', presunta responsable de los ataques, hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc. Este grupo es dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece también una millonaria recompensa.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE

