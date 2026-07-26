Atacan con explosivos planta de Postobón en Popayán, Cauca: hipótesis apunta al ELN

Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un atentado con explosivos ocurrido en la noche del sábado 25 de julio en una planta de Postobón, ubicada en el norte de Popayán, un hecho que generó preocupación entre los habitantes del sector debido a la fuerte detonación que se escuchó en varios puntos de la ciudad. De acuerdo con la información preliminar, la explosión se registró sobre las 11:11 p. m. y causó daños materiales en las instalaciones de la empresa. A pesar de la magnitud del estallido, no se reportaron personas heridas ni víctimas fatales, según los primeros balances entregados por las autoridades.

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Las primeras hipótesis manejadas por los investigadores apuntan a que el atentado podría tener relación con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, esta versión continúa siendo objeto de verificación. En el lugar de la explosión también se habrían encontrado panfletos que estarían relacionados con ese grupo ilegal, elemento que hace parte del material que ahora es analizado dentro de la investigación. Luego de la detonación, el área permaneció acordonada durante varias horas.



Policía de Popayán entregó detalles preliminares sobre el ataque en planta de Postobón

En un comunicado, la Policía Metropolitana de Popayán informó que "sobre las 11:11 de la noche del sábado 25 de julio de 2026 se registró la detonación de un presunto artefacto explosivo en el sector norte de la ciudad". La institución agregó que, de acuerdo con la información preliminar recopilada, el hecho habría sido perpetrado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente lanzaron el artefacto antes de emprender la huida. Funcionarios de la SIJIN, la SIPOL y el GAULA hicieron presencia en el lugar para asegurar el área y apoyar las labores investigativas.

Asimismo, la entidad señaló que el CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes y la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y avanzar en el proceso investigativo. En el mismo pronunciamiento, la Policía Nacional rechazó cualquier acción que pretenda "generar temor o afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana", al tiempo que aseguró que continuará desplegando sus "capacidades institucionales, en coordinación con la Fiscalía y las demás autoridades, para avanzar en las investigaciones y llevar a los responsables ante la justicia". Además, invitó a la ciudadanía a conservar la calma y a suministrar información que contribuya al esclarecimiento del caso a través de la línea de emergencia 123 o de los canales oficiales de la institución.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co