Francotirador del Ejército abatió a alias Miller, señalado del asesinato de 7 militares en Guaviare

Francotirador del Ejército abatió a alias Miller, señalado del asesinato de 7 militares en Guaviare

El disidente, que también secuestró a otros cinco uniformados en medio de esa emboscada, registrada en abril de 2025, sería responsable además del crimen de ocho líderes sociales y religiosos hallados en fosa común.

Cayó alias Miller, señalado del asesinato de siete militares en San José del Guaviare
AFP/Captura de pantalla
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:55 p. m.

El Ejército Nacional informó que fue abatido alias Miller, disidente de las Farc del grupo de alias Calarcá, a quien señalan de ser el autor de la emboscada contra sus hombres que dejó siete militares muertos y otros cinco secuestrados en Guaviare, el pasado 26 de abril de 2025.

El criminal era cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país, según informaron las Fuerzas Militares.

Noticia en desarrollo.

