Francotirador del Ejército abatió a alias Miller, señalado del asesinato de 7 militares en Guaviare

Actualizado: agosto 08, 2025 12:55 p. m.
El Ejército Nacional informó que fue abatido alias Miller, disidente de las Farc del grupo de alias Calarcá, a quien señalan de ser el autor de la emboscada contra sus hombres que dejó siete militares muertos y otros cinco secuestrados en Guaviare, el pasado 26 de abril de 2025.
El criminal era cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país, según informaron las Fuerzas Militares.
Noticia en desarrollo.