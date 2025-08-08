Francotirador del Ejército abatió a alias Miller, señalado del asesinato de 7 militares en Guaviare

El Ejército Nacional informó que fue abatido alias Miller, disidente de las Farc del grupo de alias Calarcá, a quien señalan de ser el autor de la emboscada contra sus hombres que dejó siete militares muertos y otros cinco secuestrados en Guaviare, el pasado 26 de abril de 2025.

El criminal era cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país, según informaron las Fuerzas Militares.

Noticia en desarrollo.