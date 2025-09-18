En vivo
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero

Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero

El Ministerio de Educación adelante indagaciones en contra de la Fundación San José, dedicada a la Educación Superior, tras recibir denuncias por irregularidades en la expedición de diplomas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de sept, 2025
Mineducación indaga a Fundación San José por presuntas irregularidades tras caso de Juliana Guerrero
Juliana Guerrero se graduó sin el Saber Pro, según representante de Fundación Universitaria San José.
Colprensa

