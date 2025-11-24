General Juan Manuel Huertas responde a supuestos nexos con disidencias: Ejército abre investigación

En un comunicado de dos páginas, el general Juan Miguel Huertas rechazó —actual jefe del Comando de Personal del Ejército— cualquier tipo de señalamiento que lo vincule con una supuesta colaboración o acercamiento con grupos armados ilegales. El uniformado asegura que la información carece de soporte verificable por autoridad competente y que solo busca afectar su buen nombre. Se refiere a la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol este domingo sobre una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc en organismos de inteligencia y altos mandos del Ejército para evadir controles militares y comprar armas.

Este noticiero publicó chats y documentos que salpican al general Hueras, así como al alto funcionarioa de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilmar Mejía, por presuntamente compartir información sensible con los disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Sobre la supuesta colaboración en retenes y movilidad con las disidencias, el uniformado afirmó que no tuvo ningún tipo de esquema de seguridad ni tampoco manera de persuadir en estos puestos de control el ingreso a estas guarniciones militares ni el personal bajo su mando, pues en ese momento ya se encontraba retirado.

Entretanto, sobre la creación de una empresa de seguridad que sirviera como fachada para tener beneficios económicos y garantizar esta movilidad de grupos armados, el general asegura que son afirmaciones contrarias a la verdad y que su historial lo demuestra como militar. Y de reuniones en Venezuela, asegura que Migración Colombia puede dar cuenta de que no hubo registros de estas salidas ni ingresos a ese país vecino.



El general Huertas segura que se pone a disposición de las autoridades competentes para responder.



Según la investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Huertas supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en carros blindados y el porte de armas legales. En otro mensaje revelado se menciona a Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que llegó a la DNI en este gobierno por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, quien respaldó al general Huertas y a Mejía, y aseguró que ellos dos le han ayudado a detectar varios casos de corrupción en el Ejército.

Petro, además, aseguró este lunes que son "falsos" los "supuestos informes de inteligencia" y sostuvo que estos "supuestos informes de inteligencia" son un intento de "querer purgar a las personas" que lo ayudaron "a identificar oficiales del Ejército corruptos". No obstante, la investigación periodística citada no habla de informes de inteligencia, sino de comunicaciones entre alias Calarcá y sus subordinados sobre presuntos vínculos con agentes de seguridad del Estado.



El Ejército abre una investigación

Entretanto, el Ejército publicó un comunicado en el que afirmó que "se impartió la orden de dar inicio a las investigaciones internas correspondientes" en contra del general Huertas, tales como "la apertura de la acción disciplinaria y las averiguaciones administrativas a que haya lugar, con el fin de verificar si durante el tiempo en que ha venido ejerciendo su investidura, cargo y funciones, ha incurrido en algún comportamiento o conducta contrario a derecho, el cual pudiera constituir la comisión de una falta o delito".

También recordó que el general "ingresó nuevamente al servicio activo en agosto de 2025, toda vez que desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del Gobierno nacional".

