Nuevos cargos contra alcalde de Tunja: interés indebido de contratos y amenazas a testigos

La Fiscalía General de la Nación acusó de dos nuevos cargos al alcalde de Tunja Mikhail Krasnov, quien fue elegido en este cargo en las elecciones locales ordinarias de 2023. El mandatario de la ciudad se encuentra en medio del proceso de acción de nulidad de su elección ya que se encontraba inhabilitado, algo que ya ha sido confirmado en varios momentos.



La entidad acusó formalmente a Krasnov; la exdirectora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, "por su presunta participación en las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios". La Fiscalía dio detalles de la información que tienen y que sustenta las acusaciones en contra del alcalde y sus funcionarios.

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De acuerdo con lo encontrado por la Fiscalía, las actuaciones ilegales detectadas por parte del alcalde, sus dos funcionarias y la persona particular, tenían como propósito "retirar una demanda de nulidad que presentó contra la elección del mandatario municipal". Los funcionarios son señalados de coordinarse para vincular a la administración municipal al abogado Juan Sebastián Ramírez García, ya judicializado.



¿Qué se sabe de los nuevos cargos contra el alcalde de Tunja?

"En cumplimiento de compromisos adquiridos en diferentes reuniones, se firmó un primer contrato en febrero de 2024, por 19’800.000 pesos, que no se ejecutó. Luego, fue suscrito un segundo contrato de prestación de servicios a favor del abogado, a través de la empresa pública Ecovivienda, por 54’285.000 pesos, cuyo objeto era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía", relató la Fiscalía.

La entidad indicó, que de acuerdo con los elementos materiales probatorios, "los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción legal. Asimismo, dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad". Los cuatro involucrados en este caso fueron señalados de lo delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

