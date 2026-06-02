Habla familiar de Alexander Avendaño, encontrado muerto en embalse Guatapé: "Se sintió acorralado"

Se conocen más detalles de lo ocurrido en Guatapé con Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años que fue encontrado muerto tras haberse ahogado en la represa. El Ministerio de Transporte se pronunció sobre este caso e indicó que se iniciaron con las investigaciones para establecer qué sucedió dentro de la lancha. Además, la cartera indicó que la embarcación no cumplía con todas las normas de seguridad, por lo que desde ese punto están indagando las autoridades. Una familiar de la víctima que presenció los hechos habló con Noticias Caracol y contó su versión.



La mujer dijo que “él me había llevado a celebrarme mi cumpleaños y realmente no sé cómo pasó la pelea, pero cuando yo me di cuenta fue que ya todo el mundo le estaba pegando, yo traté de separarlos y ya fue cuando yo me di cuenta que ya había caído al agua”.

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En un video grabado por uno de los asistentes al evento se ve cuando a Alexander le quitaron la ropa. Sobre esto, la familiar señaló que “ahí en el video se ve cuando lo jalaron y en ese momento le quitaron la ropa. No sé por qué se la estaban quitando”.



Alexander Avendaño se lanzó a agua por miedo, según familiar

La mujer fue quien en el video grita que Alexander Avendaño no sabía nadar: “En ningún momento pensé que eso iba a pasar. Él le tenía demasiado miedo a la represa, no sé por qué. Yo quedé en shock por eso (…) yo no sé nadar. Ninguno de los dos sabía nadar. Los dos nos hubiéramos ahogado. En ese momento yo me hubiera podido tirar, pero nos hubiéramos muerto los dos.”. Para ella, Alexander se lanzó al agua por miedo a que lo siguieran golpeando. “Él se sintió como acorralado”, mencionó.

Sobre la grabación, dijo, “en ningún momento nosotros queríamos que el video se filtrara porque obviamente mi mamá, mi papá, para que vieran el video, ¡no! Nosotros pedimos justicia, que se aclare todo y que los responsables que paguen”.



En cuanto a quiénes son los responsables de estos hechos, la familiar de Alexander Avendaño señaló que “ahí en el video se ven. A algunos los conocía, algunos de ellos los conocía. El organizador del evento es vecino de nosotros. La justicia no nos ha dicho nada”.



Así rescataron cuerpo de Alexander Avendaño

El cabo Henry Berrío, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, habló con Noticias Caracol sobre el rescate del cuerpo sin vida del joven Alexander Avendaño y dijo que “todo inició el domingo 24 de mayo en horas de la tarde. Al anochecer fuimos informados sobre la situación en una parte del embalse que es de nuestra jurisdicción. De inmediato nos desplazamos al lugar, ya había caído el sol e iniciamos con las laboras de búsqueda, tomamos información de los testigos, del conductor de la embarcación y marcar algunos puntos para el siguiente día iniciar la búsqueda por medio de nuestros buzos”.



Agregó el comandante que “durante cinco días estuvimos en estas labores de búsqueda. Cerca de 14 buzos especializados de nuestra región, de diferentes cuerpos de bomberos, estuvimos sumergidos en profundidades de 30 a 33 metros. Al hacer estos recorridos no encontramos el cuerpo. Movimos nuestros puntos de búsqueda hacia otros puntos que nos habían dado los testigos y allí las profundidades sí superaban los 40 metros, partes que no somos capaces los buzos de ingresar. Entonces, se tomaron otras acciones de búsqueda en superficie y con otras técnicas. Así estuvimos hasta el día viernes a las 8:00 de la noche, cuando fue hallado el cuerpo después de 120 horas por parte de familiares y personal de la comunidad que se había quedado cerca de la zona en horas de la noche, esperando si veían el cuerpo”.

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Finalmente, el comandante señaló que “el cuerpo apareció flotando. Este es un proceso natural por su descomposición. De inmediato nos dieron aviso y procedimos nosotros a llegar al lugar para realizar el aseguramiento, la recuperación del cuerpo y entregarlo a las autoridades competentes”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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