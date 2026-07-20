Autoridades dicen que video donde aparece alias Marlón y alias Ñeque es falso

Las Fuerzas Militares de Colombia emitieron un pronunciamiento oficial luego de que en las últimas horas comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparecen alias Marlon y alias Ñeque, dos cabecillas de las disidencias de alias Iván Mordisco que habían sido reportados por las autoridades como muertos en operaciones militares realizadas en el departamento del Cauca.

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A través de un comunicado, la institución informó que el material audiovisual fue sometido a un proceso de verificación mediante capacidades técnicas y de inteligencia especializada. Tras ese análisis, concluyó que el contenido no corresponde a un registro auténtico y que presenta características propias de una manipulación digital.



Según indicaron las Fuerzas Militares, el estudio realizado permitió establecer "con un alto nivel de confianza técnica" que el video analizado no es genuino. De acuerdo con la entidad, la conclusión se fundamenta en "un análisis forense integral que permitió identificar múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente".

El pronunciamiento fue compartido por el ministro de Defensa a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación, el funcionario advirtió sobre los riesgos de la desinformación e invitó a consultar únicamente la información emitida por las autoridades.



"Una de las mayores amenazas de nuestro tiempo es la desinformación. Su capacidad de causar daño se multiplica cuando se difunde masivamente sin haber sido verificada previamente con las fuentes oficiales. Esta es la información oficial de nuestras Fuerzas Militares sobre un video falso que comenzó a circular y en el que aparecen integrantes de un grupo armado organizado residual al margen de la ley", escribió el ministro.



En el comunicado, el Comando General de las Fuerzas Militares resaltó ese mismo mensaje: "Este hecho confirma nuevamente que las amenazas actuales no solo se desarrollan en el ámbito físico, sino también en el entorno digital e informacional, donde la desinformación busca generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir sobre la percepción de la opinión pública", señala el documento.

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Asimismo, la institución aseguró que continuará fortaleciendo sus capacidades para detectar este tipo de contenidos, apoyar a las autoridades competentes y proteger la integridad de la información relacionada con la seguridad nacional.

Una de las mayores amenazas de nuestro tiempo es la desinformación. Su capacidad de causar daño se multiplica cuando se difunde masivamente sin haber sido verificada previamente con las fuentes oficiales.



Esta es la información oficial de nuestras Fuerzas Militares sobre un… https://t.co/M39KBRgM5I — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) July 20, 2026

Las autoridades mantienen que ambos cabecillas murieron en operaciones militares

El pronunciamiento se conoce después de la difusión de un segundo video en el que aparecen alias Marlon y alias Ñeque. De acuerdo con la información previamente entregada por las autoridades, ‘Marlon’ fue reportado como abatido el pasado 20 de junio durante combates en el departamento del Cauca, mientras que el Ministerio de Defensa informó que ‘Ñeque’ murió el 29 de junio en una operación militar desarrollada en el corregimiento de Tacueyó, municipio de Toribío, junto con otros integrantes de ese grupo armado.



Tras la circulación del nuevo material audiovisual, las Fuerzas Militares insistieron en que el video no es auténtico y reiteraron su llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar cualquier información relacionada con estos hechos únicamente a través de los canales oficiales.

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"Las Fuerzas Militares continuarán actuando con rigor técnico, objetividad, transparencia y absoluto respeto por la Constitución y la ley, sin distraerse de su misión fundamental de proteger a todos los colombianos y cumplir la misión constitucional", concluye el comunicado oficial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co