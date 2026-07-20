Dos menores fallecieron trágicamente a raíz de los vendavales en Montería: esto se sabe

En la ciudad de Montería, Córdoba, se presentó un trágico accidente que desencadenó la muerte de dos menores de edad que transitaban por las calles del sur de la capital cordobesa. En medio de la ola invernal que están experimentando algunas zonas del país, esta zona del norte de Colombia estuvo experimentando condiciones climáticas adversas que han llevado a que el departamento sigue viviendo una emergencia climática que ya causó estragos a inicios de este año.

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El hecho sucedió este sábado 18 de julio en horas de la noche, cuando la ciudad estaba siendo golpeada por fuertes vientos y lluvias. Este clima ocasionó la caída de una línea de alta tensión en medio de una calle del barrio Santa Fe. En una horrible coincidencia, dos menores de 15 y 16 años estaban pasando en una motocicleta en el mismo momento en que este cable se precipitó en plena calle. Lamentablemente, el transporte de las adolescentes tropezó con ese cable y les causó la muerte.

La comunidad fue testigo de esta tragedia e intentó ayudarlas como pudieron, pero todo esfuerzo fue vano. Una de ellas perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que la otra pudo ser trasladada hasta una clínica que había cerca del punto. Pero no pudo ser salvada. Las víctimas de este suceso fueron Ana Sofía Álvarez Benítez, de 15 años, y Andrea Carolina Cordero Capote, de 16 años. Ambas estudiaban en un centro educativo cercano al lugar del incidente y estaban cursando el grado décimo.



Continúa la emergencia en Córdoba

El departamento de Córdoba sigue enfrentando varias emergencias en el territorio. Municipios como Cereté, San Andrés de Sotavento, Tierralta y más reportan que han vivido fuertes vendavales y fuertes lluvias que han caído en la zona. A esto se le suman las tormentas eléctricas. La Gobernación departamental ha recomendado a los pobladores no salir de casa, cerrar bien puertas, ventanas y llaves de paso de agua y gas. A su vez, recomienda que las personas busquen lugares seguros, se alejen de los árboles y aseguren objetos que podrían desprenderse.

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María Paula Rodríguez Rozo

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