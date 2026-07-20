En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ESPAÑA
LIONEL MESSI
DESFILE 20 DE JULIO
SENADO
AYUDA A VENEZUELA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Soldado atacó a sus compañeros en una base militar de Cundinamarca: cuatro resultaron heridos

Soldado atacó a sus compañeros en una base militar de Cundinamarca: cuatro resultaron heridos

De acuerdo con información conocida por la Fiscalía, cuatro uniformados resultaron heridos y reciben atención médica en el hospital de Villeta. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 20 de jul, 2026
Comparta en:
Soldado atacó a sus compañeros en una base militar de Cundinamarca: cuatro resultaron heridos
Cuatro soldados resultaron heridos -
Getty Images

Según la información preliminar suministrada por la Fiscalía, el uniformado habría accionado ocho granadas y realizado ráfagas con un fusil Galil dentro de la instalación militar. El hecho dejó como saldo cuatro soldados lesionados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Las primeras versiones indican que el caso estaría relacionado, al parecer, con un episodio de intolerancia. No obstante, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Últimas Noticias

Desfile militar del 20 de Julio en Bogotá
COLOMBIA

Desfile militar del 20 de julio en Colombia EN VIVO: siga el evento en las principales ciudades

Autoridades dicen que video donde aparece alias Marlón y alias Ñeque es falso: esto dijeron
COLOMBIA

Autoridades dicen que video donde aparece alias Marlón y alias Ñeque es falso

Tras el ataque, el soldado señalado de protagonizar el hecho fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido en la base militar ubicada en el Alto del Trigo, en jurisdicción de Guaduas, Cundinamarca.

Se espera pronunciamiento por parte del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Cundinamarca

Municipio de Villeta

Municipio de Guaduas

Publicidad

Publicidad

Publicidad