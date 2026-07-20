Soldado atacó a sus compañeros en una base militar de Cundinamarca: cuatro resultaron heridos

Según la información preliminar suministrada por la Fiscalía, el uniformado habría accionado ocho granadas y realizado ráfagas con un fusil Galil dentro de la instalación militar. El hecho dejó como saldo cuatro soldados lesionados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Las primeras versiones indican que el caso estaría relacionado, al parecer, con un episodio de intolerancia. No obstante, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras el ataque, el soldado señalado de protagonizar el hecho fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido en la base militar ubicada en el Alto del Trigo, en jurisdicción de Guaduas, Cundinamarca.



Se espera pronunciamiento por parte del Ejército Nacional.



Noticia en desarrollo.

