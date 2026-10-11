Grave accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López, Meta: esto se sabe

En la tarde de este domingo 11 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, en el departamento del Meta. En el siniestro se habrían visto involucrados varios vehículos, entre ellos uno de servicio público de transporte.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por ciudadanos, dos personas habrían perdido la vida y varias más habrían resultado heridas. Entre los lesionados, según estas versiones preliminares, habría menores de edad.

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Por su parte, Blu Radio informó sobre versiones iniciales, aún sin confirmar, que señalan que una de las camionetas involucradas habría chocado contra el bus. Esta colisión habría ocasionado lesiones a varias personas.



Hasta el momento, no se cuenta con información oficial confirmada sobre el número total de víctimas ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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De la misma manera, Concesión Vial de los Llanos S. A. S. informó, a través de sus redes sociales, sobre la restricción de movilidad a un solo carril en el PR 41+420 de la vía.

(03:32 p.m.)🟡Hay restricción de movilidad a un carril en la vía Villavicencio - Puerto Lopez en el PR41+420, sector Hacienda Bello Horizonte, por incidente vial, esté atento a las indicaciones del personal en la vía.@TTVillavo @GobMeta @ANI_Colombia pic.twitter.com/PUvop9sIkb — Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (@cviallanos) October 11, 2026

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