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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Grave accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López, Meta: esto se sabe

Grave accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López, Meta: esto se sabe

Un accidente de tránsito que involucró a varios vehículos, entre ellos un bus de servicio público, se registró en la tarde de este domingo 11 de octubre.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López
Reportan accidente de tránsito en la vía Villavicencio-Puerto López, en el Meta
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En la tarde de este domingo 11 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López a la altura del sector Hacienda Bello Horizonte, en el departamento del Meta. En el siniestro se habrían visto involucrados varios vehículos, entre ellos uno de servicio público de transporte.

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De acuerdo con los primeros reportes entregados por ciudadanos, dos personas habrían perdido la vida y varias más habrían resultado heridas. Entre los lesionados, según estas versiones preliminares, habría menores de edad.

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Por su parte, Blu Radio informó sobre versiones iniciales, aún sin confirmar, que señalan que una de las camionetas involucradas habría chocado contra el bus. Esta colisión habría ocasionado lesiones a varias personas.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial confirmada sobre el número total de víctimas ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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De la misma manera, Concesión Vial de los Llanos S. A. S. informó, a través de sus redes sociales, sobre la restricción de movilidad a un solo carril en el PR 41+420 de la vía.

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