Gremios del sector energético hacen llamado para mitigar riesgo de racionamiento: ¿qué piden?

Ante el crítico nivel de los embalses en Colombia, el sector energético hizo serias advertencias sobre la situación que enfrenta el país en esta materia. Seis gremios llamaron a mitigar el riesgo de racionamiento del servicio de energía.



En primer lugar, pidieron implementar, de manera urgente, medidas concretas para motivar el ahorro de agua y energía, dado que el aumento de la demanda es del 8% a nivel nacional.

Además, solicitaron que se nombren a los expertos comisionados de la CREG, pues son ellos quienes analizan las medidas regulatorias para afrontar estas situaciones.

Asimismo, pidieron garantizar la sostenibilidad financiera de las comercializadoras de energía. De esta manera, consideran que es necesario trabajar en conjunto para mitigar el riesgo de un eventual apagón.

¿Cuál es la situación de los embalses en Colombia?

El promedio nacional de estos recursos es de 31,51% y el límite es de 27%.

Por regiones esta es la situación:

Caribe tiene el promedio más alto con un 45,67%; en el centro del país el promedio de los embalses está en el 42,57%.

Por otro lado, en el Valle del Cauca están en el 34,14%; Antioquia con el 30,54%; Caldas en 30,03% y en el oriente, la zona más crítica, se encuentran en el 12,02%.

Ante este panorama es que se lanzaron las alertas

Depender de las lluvias ha sido el peor panorama para la generación eléctrica, así lo han advertido los gremios del sector, porque los embalses se siguen desocupando, estando a un 4% de llegar a un punto crítico.

“Esas lluvias no se dieron. El Ideam decía que el fenómeno de El Niño comenzaba a ceder en las últimas semanas de marzo y no se dio. Eso se puede asemejar a una cuenta corriente y es que si no tengo plata y me la gasto, pues va bajando hasta llegar a un nivel de cero, que es lo que pasa con los embalses”, indicó Alejandro Castañeda, director de ANDEG.