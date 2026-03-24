Hablan familiares de muertos en accidente de avión Hércules de la FAC: "Mi hijo me hace mucha falta"

Más de 60 familias perdieron a un padre, a un hijo, a un hermano o a un compañero de vida en el trágico accidente del avión Hércules que se estrelló en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Los familiares de algunas de las víctimas hablaron con Noticias Caracol y se refirieron al difícil momento que viven.



Óscar Fabián Romero es una de las víctimas, quien tenía 12 años de servicio como soldado profesional. Adolorida su familia en Tibacuy, Cundinamarca, no entienden por qué se fue. “Mi hijo me hace mucha falta. Dios mío, no esperaba esto. Él venía ahorita en abril a visitarnos. Para una madre esto es una mala noticia”, manifestó Jacinta Silva Castellanos, mamá de Oscar Fabián Romero.



"Iba para donde su esposa": familiar de militar muerto en accidente de la FAC

Por su parte, José Luciano Romero, hermano de Oscar, contó que “con él hablé a las 9:30 de la mañana. Él me mandó un video del avión. Estaba listo y emocionado porque ya iba donde su señora esposa”.

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El ocañero Juan Camilo Ovallos, de 24 años, también falleció. Su familia mencionó que mantuvo la esperanza hasta el último minuto de que fuera uno de los sobrevivientes, pero en las últimas horas las Fuerzas Militares confirmaron su deceso.

“El sueño de él era ayudar a la mamá siempre, que hacerle una casita. Inclusive, le alcanzó a dejar el lote comprado y todo. Siempre le decía, ‘mamita, yo trabajo para ayudarla a usted’”, mencionó Ciro Alfonso Ovallos, tío de Juan Camilo Ovallos.



Y en Bichada, del municipio de La Primavera, era oriundo al sargento viceprimero Carlos Andrés Tabaco Franco en el arma de ingenieros militares. Él era topógrafo de profesión, pero un soldado de corazón.



“Cada trabajo que realizó, cada levantamiento topográfico, lo hacía con amor, entrega. Recuerdos gratos de una gran persona, de un gran hermano”, dijo Éver Uvaldo Tabaco, hermano de Carlos Andrés Tabaco.

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En la zona mananera del Magdalena también se siente el dolor. La familia del soldado Carlos de la Cruz recuerda cuál fue el último mensaje que ellos compartieron. Mientras que en Aracataca, en el norte del Magdalena, el soldado Urbano Pertus también está en la lista de los fallecidos.

“Yo hablé el domingo con él, me dijo que estaban esperando el avión y que el avión se había ido con pelotón y entre dos semanas lo estaba esperando y no había llegado”, mencionó Jairo de la Cruz, papá de Carlos de la Cruz.

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Este trágico accidente el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto no solo enluta a estas familias que ahora esperan recibir los cuerpos de sus seres queridos, sino también a Colombia, que hoy lamenta su despedida.



Lista de militares fallecidos en accidente de la FAC

Sargento segundo



Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero



Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros



Jiron Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otavo Yima

Soldados profesionales



Alejandro José Ramírez Mejía

Anderson Steven Moreano Canticus

Andrés Javier Moreno Chávez

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Benjamín Esteban Pérez Torres

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Brayan Espejo Díaz

Camilo Andrés Argel Villadiego

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Cristian Camilo Contreras Astroza

Daniel Esteban Arias Pérez

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Edier Enrique Obando Rengifo

Ederxander Morales Torres

Eyder Yobany Dizu Morano

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

Giovanny Ocampo Tenorio

Gildardo Arnulfo Montanchez

Hugo Mario Varón Reyes

Jaider Alexis Solís Torres

Janier Andrés Navarro Rangel

Jarvi Dabián Morán Viteri

Jeison Mena Hurtado

Jesús Alejandro González

Jesús Antonio Narváez Vargas

Jesús Eduardo Hernández Hernández

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

John Fader Cruz Vargas

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Jonatan Moreno Baena

Jorge Luis Morales Rumbo

José Alfredo Pérez Ramírez

José Esteban Marino Saavedra

José Marco Mendoza Caicedo

José Yefer Moreno Viveros

Juan Camilo Ovallos Lozano

Juan Ernesto Quintero Aquite

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Julián David Céspedes Arias

Leandro Díaz Reyes

Luis Andrés Noreña Andica

Luis Antonio López Orozco

Luis Eduardo Blanco Hernández

Luis Eduardo González Hernández

Marco Tulio Martínez Varón

Mateo Herrera López

Óscar Favián Romero Silva

Rafael Santo Guerra Almeida

Romer Vargas Silva

Santiago Andrés Arias Pérez

Urbano Junior Pertuz Martínez

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Willian Andrés Vélez Ortiz

Wilson Daniel Otavo Tique

Yeiner Cabrera Bustos

Soldado



Kaleth Dávila Julio Severiche

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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