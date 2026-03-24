Hablan familiares de muertos en accidente de avión Hércules de la FAC: "Mi hijo me hace mucha falta"

Más de 60 familias perdieron a un padre, a un hijo, a un hermano o a un compañero de vida en el trágico accidente del avión Hércules que se estrelló en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. Los familiares de algunas de las víctimas hablaron con Noticias Caracol y se refirieron al difícil momento que viven.
Óscar Fabián Romero es una de las víctimas, quien tenía 12 años de servicio como soldado profesional. Adolorida su familia en Tibacuy, Cundinamarca, no entienden por qué se fue. “Mi hijo me hace mucha falta. Dios mío, no esperaba esto. Él venía ahorita en abril a visitarnos. Para una madre esto es una mala noticia”, manifestó Jacinta Silva Castellanos, mamá de Oscar Fabián Romero.
"Iba para donde su esposa": familiar de militar muerto en accidente de la FAC
Por su parte, José Luciano Romero, hermano de Oscar, contó que “con él hablé a las 9:30 de la mañana. Él me mandó un video del avión. Estaba listo y emocionado porque ya iba donde su señora esposa”.
El ocañero Juan Camilo Ovallos, de 24 años, también falleció. Su familia mencionó que mantuvo la esperanza hasta el último minuto de que fuera uno de los sobrevivientes, pero en las últimas horas las Fuerzas Militares confirmaron su deceso.
“El sueño de él era ayudar a la mamá siempre, que hacerle una casita. Inclusive, le alcanzó a dejar el lote comprado y todo. Siempre le decía, ‘mamita, yo trabajo para ayudarla a usted’”, mencionó Ciro Alfonso Ovallos, tío de Juan Camilo Ovallos.
Y en Bichada, del municipio de La Primavera, era oriundo al sargento viceprimero Carlos Andrés Tabaco Franco en el arma de ingenieros militares. Él era topógrafo de profesión, pero un soldado de corazón.
“Cada trabajo que realizó, cada levantamiento topográfico, lo hacía con amor, entrega. Recuerdos gratos de una gran persona, de un gran hermano”, dijo Éver Uvaldo Tabaco, hermano de Carlos Andrés Tabaco.
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En la zona mananera del Magdalena también se siente el dolor. La familia del soldado Carlos de la Cruz recuerda cuál fue el último mensaje que ellos compartieron. Mientras que en Aracataca, en el norte del Magdalena, el soldado Urbano Pertus también está en la lista de los fallecidos.
“Yo hablé el domingo con él, me dijo que estaban esperando el avión y que el avión se había ido con pelotón y entre dos semanas lo estaba esperando y no había llegado”, mencionó Jairo de la Cruz, papá de Carlos de la Cruz.
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Este trágico accidente el avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto no solo enluta a estas familias que ahora esperan recibir los cuerpos de sus seres queridos, sino también a Colombia, que hoy lamenta su despedida.
Lista de militares fallecidos en accidente de la FAC
Sargento segundo
- Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo primero
- Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos terceros
- Jiron Jairo Acuña Cruz
- Yeferson Fabián Otavo Yima
Soldados profesionales
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Anderson Steven Moreano Canticus
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Brayan Espejo Díaz
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Cristian Camilo Contreras Astroza
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Edier Enrique Obando Rengifo
- Ederxander Morales Torres
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Gildardo Arnulfo Montanchez
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jaider Alexis Solís Torres
- Janier Andrés Navarro Rangel
- Jarvi Dabián Morán Viteri
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Alejandro González
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- John Fader Cruz Vargas
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Jonatan Moreno Baena
- Jorge Luis Morales Rumbo
- José Alfredo Pérez Ramírez
- José Esteban Marino Saavedra
- José Marco Mendoza Caicedo
- José Yefer Moreno Viveros
- Juan Camilo Ovallos Lozano
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Julián David Céspedes Arias
- Leandro Díaz Reyes
- Luis Andrés Noreña Andica
- Luis Antonio López Orozco
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Luis Eduardo González Hernández
- Marco Tulio Martínez Varón
- Mateo Herrera López
- Óscar Favián Romero Silva
- Rafael Santo Guerra Almeida
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Wilmer Olegario Petevi Pantoja
- Willian Andrés Vélez Ortiz
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Yeiner Cabrera Bustos
Soldado
- Kaleth Dávila Julio Severiche
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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