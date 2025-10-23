Así fueron cierres de campaña de Iván Cepeda y Carolina Corcho previo a consulta del Pacto Histórico

Luego de varias semanas de pujas internas, de enredos jurídicos y mucha incertidumbre, finalmente este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las consultas para definir, por un lado, quién será el precandidato presidencial del Pacto Histórico, así como el orden de las listas cerradas de Senado y Cámara de Representantes de la colectividad de Gobierno. Ese día cualquier ciudadano colombiano mayor de 18 años podrá votar, es decir que cerca de 40 millones de personas están habilitadas para ejercer ese derecho si así lo desean. En todo el país se instalarán más de 13.000 puestos de votación

Si bien inicialmente se esperaba que participaran al menos 9 precandidatos, a finales de septiembre el Pacto Histórico anunció que en la consulta solo estarían tres de ellos: el senador Iván Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Sin embargo, hace unos días Quintero se bajó de la consulta y aunque su casilla aparecerá en el tarjetón el precandidato se definirá entre Cepeda y Corcho.

De cara a esa cita electoral, que marca oficialmente el inicio de la intensa jornada de elecciones en 2026, tanto el senador Iván Cepeda como la exministra de Salud Carolina Corcho celebraron cierres de sus campañas. Cepeda lo hizo este miércoles en Bogotá, mientras que Corcho lo propio este jueves.



En el caso de Cepeda, le envió al presidente Gustavo Petro un mensaje durante el acto de cierre de su campaña: "Presidente Gustavo Petro, aquí estamos con usted, presidente digno de los colombianos, que no se doblega ni se arrodilla ante ningún poder imperial, aquí está su gente y aquí estamos para proteger la soberanía y dignidad como nación y pueblo". En el acto también se refirió al fallo que absolvió esta semana al expresidente Álvaro Uribe, un caso que le dio impulso a su precandidatura teniendo en cuenta que él está certificado como víctima. "Las víctimas somos superiores a la impunidad (…) Y a la postre habrá verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez", dijo ante el auditorio.

En el acto de cierre de Cepeda lo acompañaron Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y María José Pizarro, quienes en algún momento fueron también precandidatos. En el caso de Pizarro será cabeza de lista al Senado.



En el caso de Corcho, escribió en su cuenta de X: "El poder del pueblo se siente. ¡Nada detiene la fuerza de un pueblo despierto! Gracias por tanta energía y por las hermosas emociones que compartimos". También publicó fotografías y videos del acto de cierre. "¡Qué increíble fuerza la de este pueblo que no se rinde! Su apoyo, su energía y su esperanza nos demuestran que el cambio está vivo en cada rincón del país", agregó.

Durante el acto, la exministra afirmó: "Nos han puesto todas las zancadillas para que no haya consulta. Llegamos a un acuerdo en el Pacto Histórico que ha sido torpedeado por el régimen. Le tiene pánico a la participación ciudadana, y aún así hemos superado los obstáculos". De igual forma, reafirmó que, en caso de llegar a la Presidencia, volverá a presentar la reforma a la salud que impulsó durante su paso por el Gobierno Petro, además de defender otras reformas como la agraria y la de justicia.

