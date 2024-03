Hermana de soldado Orozco: "Le arrebataron la vida y no sabemos dónde tienen el cuerpo”

La hermana del soldado Alexander Orozco, señalado de matar a tres militares en el Batallón de Selva No. 49 en el Putumayo, rechazó la forma como hirieron fatalmente al joven de 19 años en el río Caquetá y cómo lo sacaron del caudal para prestarle atención médica.



“En el video se mira perfectamente que mi hermano no estaba armado, a mi hermano le arrebataron la vida y lo sacan de una manera que Dios mío”, recriminó la mujer.

También rechazó que se haya divulgado “el nombre de mi hermano diciendo que él es un infiltrado cuando las cosas no son así”.

La hermana del soldado Orozco describió cómo era la vida de su familia, precisando que “somos de bajos recursos”. Por eso, el joven decidió enlistarse en el Ejército, “porque él quería cumplir un sueño de darle a mi mamá una casa, de tenerla bien, que mi mamá no trabajara, nosotros somos desplazados”.

“¿Cómo van a decir ellos que mi hermano es de grupos armados? Toda la vereda donde nosotros residimos lo miraron crecer, él estudió, él trabajó ahí, la gente lo conocía, entonces yo no entiendo por qué la autoridad coge el nombre de mi hermano y mejor dicho en las redes sociales es el peor asesino del mundo”, agregó indignada.

Además, sostuvo que los superiores del soldado Orozco “me decían que ‘el comportamiento de su hermano es excelente’, o sea todo era bien”. Eso es lo que le hace preguntarse “por qué mi hermano fue allá y cometió ese error y por qué ahora lo tratan de infiltrado. No entiendo”.

“Que me juzguen de otra cosa, pero que le digan a mi hermano es un guerrillero, no”, reclamó.



Por otro lado, la familiar del soldado Orozco denunció que “es la hora que no sé nada de mi hermano, ni el cuerpo dónde lo tienen. Llamo a los números que me han dado y nadie me da razón de él”.

“En este momento me siento tan triste de saber que ni siquiera llaman para decir ‘él está en Medicina Legal’, o ‘le están haciendo esto’, o sea, nosotros los familiares no, solamente en las redes sociales, en noticias, pero a los familiares nada”, expresó.