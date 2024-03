Habló hermana de soldado señalado de matar a 3 militares: “¿Por qué ahora lo tratan de infiltrado?”

Un testigo de los confusos hechos en los que perdió la vida el soldado Alexander Orozco Zambrano, señalado de asesinar a tres militares en un batallón de Putumayo, narró lo sucedido. Asimismo, la hermana del uniformado se pronunció.



Según el relato del testigo, el soldado Orozco habría permanecido durante la mañana en una balsa frente al muelle de la Policía en el río Caquetá: “Él estaba al otro lado del río, duró todo el día desde la mañana. Más o menos 3 o 4 de la tarde fue cuando él decidió pasarse para acá al lado de la base”.

El testigo manifestó que el soldado Orozco empezó a remar hacia el muelle: “Pensamos que él quería entregarse. Se veía que remaba tranquilo y se arrimó al muelle. Él remaba normal y ahí se bajó del bote, estuvo un ratito ahí. Creo que nadie le puso atención y se fue para más abajo. A los minutos fue cuando le hicieron la ráfaga. No sabemos si fue él o fueron los militares, porque no se veía nada. Después miramos que él subía de nuevo, pero lento, no como si estuviera huyendo”.

La familia del soldado Orozco manifestó que él no pertenecía a ninguna guerrilla: “En el video se mira perfectamente que mi hermano no estaba armado. Los superiores de él me decían que 'el comportamiento de tu hermano es una disciplina excelente'. Yo no entiendo por qué ahora lo tratan de infiltrado”.

En medio de una rueda de prensa que fue ofrecida desde Cali, el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, dijo que el homicidio de los 3 militares fue una "componenda" de las disidencias de las FARC.

Publicidad

“Es una actividad que nace, al parecer, de una componenda cuando el frente Carolina Ramírez tenía intención de cometer un ilícito directamente en el batallón en La Tagua, eso fue lo que pasó", indicó.

En la noche de este jueves, 29 de febrero de 2024, se conoció que el sujeto que había sido capturado supuestamente por acompañar al soldado Orozco fue dejado en libertad. La Fiscalía investiga el caso.