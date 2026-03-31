Hipótesis en crimen contra pareja y bebé de 4 meses en Tolima: "Situaciones derivadas de brujería"

La noche del Domingo de Ramos se convirtió en una pesadilla para los habitantes del municipio de El Espinal, en Tolima. Hacia las diez de la noche de aquel día, una joven pareja que viajaba en motocicleta hacia casa fue sorprendida por delincuentes, quienes les dispararon en reitereadas ocasiones y, una vez tendidos sobre el suelo, se llevaron el automotor en el que se transportaban las víctimas. Al llegar las autoridades, se percataron de que el hombre ya había perdido la vida, y que la mujer, herida, intentaba sobrevivir. Junto a ellos, lamentablemente, también se encontraba un pequeño bebé de solo 4 meses, quien también presentó heridas.

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La madre y su bebé fueron llevados a un centro asistencial para ser atendidos. Al poco tiempo, se registró el deceso de la progenitora, mientras que el bebé continúa en observación y siendo atendido por las heridas que recibió. El impacto de esta tragedia fue tal que el alcalde de Espinal, Wilson Gutiérrez, ofreció una recompensa de hasta 10 millones para quienes tengan información sobre los autores de este atroz crimen que enlutó una de las semanas más importantes del año.

Y es que la identidad de los criminales sigue siendo un misterio. Por el momento, la Policía del municipio ha dado a conocer que ya se tomaron medidas contundentes, así como la apertura investigativa, para poder deterimnar cuáles fueron las causas del hecho y quiénes estarían detrás del mismo. "Desde la administración municipal, en conjunto con la Policía Nacional, vamos a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para aquellas personas que nos den información y que nos permitan dar con la captura de los responsables de estos hechos. No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestro municipio”, dijo el alcalde del municipio, Wilson Gutiérrez.



¿Esoterismo y brujería?

Son dos las hipótesis que manejan las autoridades: por un lado, el comandante del Disrito de Policía de Espinal, teniente coronel Alejandro Poveda, dijo que el incidente pudo derivar de un robo simple en el que las víctimas fueron asesinadas por los ladrones; por otro, que este hecho tenía otras intenciones, y que incluso los sospechosos del asesinato pudieron estar relacionados con el esoterismo o la brujería.



"Inicialmente estaríamos hablando de un hurto. Sin embargo, ya el día de hoy se han realizado algunas verificaciones en cámaras de seguridad del sector y hemos evidenciado que también, en la inspección técnica del cadáver que se hizo al hoy occiso, también todavía tenía algunas pertenencias, por lo que esta hipótesis de hurto se mantiene pero están empezando a aparecer otras hipótesis. Y es que, posiblemente, tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería (sic) o de la mal llamada brujería", dijo el comandante.



El hecho acontece pocos días después de que la Gobernación de Tolima diera a conocer detalles sobre un operativo en contra de un grupo criminal conocido como "Los Brujos", el cual llevaba a cabo todo tipo de actividades ilícitas tras la fachada de negocios esotéricos y de brujería. Este megaoperativo se realizó en Ibagué, Espinal y Suárez, y tuvo como objetivo "la afectación a estructuras criminales dedicadas al lavado de activos a través de la brujería y el esoterismo"

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"en Ibagué, El Espinal y Suárez (Tolima) lo demostramos con hechos. Se ejecutaron 12 allanamientos —8 en Ibagué, 3 en Espinal y 1 en Suárez— dirigidos a golpear directamente a los 'Brujos', una estructura que convirtió el engaño en negocio criminal, estafando principalmente a ciudadanos mediante falsos servicios esotéricos y fraudulentos trámites migratorios para mover dinero ilícito", dijo en su momento la gobernadora del departamento.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

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