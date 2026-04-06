Hipótesis sobre muerte de hermanitos dentro de un refrigerador en Vista Hermosa, Meta

Hay consternación en Vista Hermosa, Meta, por la trágica muerte de dos menores de edad, quienes fueron encontrados al interior de un refrigerador. Las autoridades se encuentran investigando las causas de la muerte de los dos hermanitos, identificados como Darien y Sofía Saori Guevara Tiller.



Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, se pronunció fren a lo sucedido y mencionó que “desde la Gobernación del Meta, una vez conocimos el hecho de los hermanitos Guevara, hemos estado en contacto con las autoridades. Es un niño y una niña que fallecen de 8 y 5 años al interior de un congelador. Cuando sus padres llegan de hacer una diligencia, los encuentran allí. Inmediatamente, con ayuda de los vecinos, los llevan al hospital de este municipio. Sin embargo, ya los médicos no pudieron hacer nada para salvarlos”.

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Según el reporte preliminar de las autoridades, el refrigerador estaba vacío y desconectado. Las primeras hipótesis señalan que los hermanos estaban jugando y se escondieron y habrían muerto por asfixia.

“Los cuerpos hoy están en medicina legal haciendo las labores de investigación. Vamos a seguir acompañando a su familia en este ejercicio para esclarecer los hechos y les enviamos unas condolencias porque nos solidarizamos con ellos y con el municipio de Vista Hermosa por estos hechos que han sucedido” agregó la secretaria.



Habla alcalde de Vista Hermosa sobre muerte de hermanitos en refrigerador

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, también se pronunció: “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido en nuestro municipio, un hecho que enluta a toda la comunidad y nos llena de dolor. De acuerdo con la información preliminar, los padres habrían salido de su residencia en horas de la noche, dejando a los niños solos; al regresar y no encontrarlos, iniciaron su búsqueda, hallándolos al interior de un refrigerador sin signos vitales. De inmediato fueron trasladados al hospital municipal, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, confirmando lamentablemente su fallecimiento”.



Agregó el mandatario que “expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Este trágico hecho nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber; los niños no dimensionan los riesgos y dependen del cuidado de los adultos. Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso hacemos un llamado firme a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de supervisión y protección. Hoy no basta con lamentar, hoy debemos actuar para que esto no vuelva a ocurrir”.



Los cuerpos de los niños Guevara serían trasladados a La Guajira, pues la madre de los pequeños es de la comunidad indígena Wayúu, asentada en Uribía.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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