Hombre condenado por crimen en Manizales, amenazó a familia de la víctima durante audiencia

Hombre condenado por crimen en Manizales, amenazó a familia de la víctima durante audiencia

“Voy a matar a sus hijos”, fue lo que dijo alias Marra luego de que se ratificara la sentencia a más de 40 años contra el sujeto por un homicidio cometido en 2020.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 15 de nov, 2025
Hombre condenado por crimen en Manizales, amenazó a familia de la víctima durante audiencia
