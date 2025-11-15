Hombre condenado por crimen en Manizales, amenazó a familia de la víctima durante audiencia

Un hombre, identificado como Yomar Eduardo Correa Medina, alias Marra, amenazó a la familia de su víctima luego de que el Tribunal Superior de Manizales ratificara su condena a 46 años, 4 meses y un día de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Su cómplice, Mauricio Valencia Triana, alias el Negro, aceptó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tras hacer un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. (Lea también: Cárcel para Ricardo González por asesinato de Jaime Esteban Moreno: ¿cuál podría ser su condena?)



Una riña anterior habría ocasionado el homicidio en Manizales

El 19 de febrero de 2020, en el barrio Solidaridad de Manizales, capital del departamento de Caldas, alias El Negro y alias Marra atacaron a Mateo Espinosa Gutiérrez, alias Nacho, que tenía 24 años.

Según información divulgada por el medio La Patria, la víctima fue impactada por heridas de bala en la espalda, una pierna y la cabeza. Alias Marra le propinó las primeras dos y ‘El Negro’ le dio el tiro en la parte superior, acabando con su vida.



"Las pruebas resultan razonables y coherentes, así no sean copiosas. Los testimonios de testigos señalaron a Yomar, además el hecho de que previo hubo una confrontación a cuchillo. Marra llamó a Mateo a pelear, pasados 5 minutos pararon y se dieron la mano, pero luego volvió armado y disparó contra Mateo", citó el medio manizalita en su informe sobre la audiencia.



“Al parecer todo se originó por una riña con un vecino con el que tenía problemas de tiempo atrás”, dijo el ente acusador en su momento, detallando que “Valencia Triana, en compañía de otro sujeto, supuestamente ultimó con arma de fuego a Mateo Espinosa Gutiérrez, alias Nacho, quien recibió tres disparos”.



La amenaza de alias Marra

El medio La Patria, que estuvo presente en la diligencia, dijo que el criminal aseguró que "yo a ese sapo hp no lo maté. Tengo antecedentes, he aceptado homicidios, pero cuando lo hago, yo mismo lo remato, no lo dejo para que otro lo haga. Voy a matar a sus hijos, sapos hp".

Sin embargo, ese mismo medio indicó que “‘El Negro’ tenía deudas de droga con Mateo y años atrás Yomar lesionó con arma blanca a un hermano del hoy fallecido”.

